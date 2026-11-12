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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 22:20

Venezuela reporta ingresos de más de 15.000 millones de dólares en petróleo y minería

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Caracas, 12 nov (EFE).- El Gobierno de Venezuela reportó este jueves el ingreso de 15.603 millones de dólares por concepto de petróleo y minería entre enero y noviembre de 2026.

Por EFE
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Además, registró egresos por 14.860 millones de dólares, lo que deja un saldo actual de 742,9 millones, detalló el ministro de Comunicación, Miguel Pérez Pirela, en su cuenta de X.

Del total de ingresos, añadió Pérez Pirela, 15.148 millones de dólares -equivalentes al 97,1 %- correspondieron a la venta de petróleo y derivados, mientras que el porcentaje restante fue por la comercialización de gas, combustible para aeronaves (jet fuel) y otros.

Estados Unidos gestionó entre enero y septiembre más de 12.000 millones de dólares procedentes de la venta de recursos naturales venezolanos, principalmente petróleo, mediante un sistema de custodia para supervisar y autorizar el uso de esos ingresos por parte del Gobierno interino de Delcy Rodríguez, según un informe del Departamento de Estado.

Desde la captura de Nicolás Maduro en Caracas, esos ingresos se canalizan a través de una cuenta custodiada por Estados Unidos, de manera que el Banco Central de Venezuela (BCV) debe solicitar su liberación en nombre del Gobierno interino y justificar su destino.

"El informe demuestra que el proceso está funcionando. Durante años, una cleptocracia saqueó la riqueza petrolera de Venezuela. Ahora, menos de un año después de la creación de la Cuenta de Custodia de Venezuela, esos ingresos benefician al pueblo venezolano", declararon fuentes del Departamento de Estado a EFE.

El documento, elaborado por la auditoría KPMG y cuyo contenido había adelantado The New York Times, señala que los depósitos superaron los 12.260 millones de dólares durante los primeros nueve meses del año.

Hasta el cierre de septiembre, la Administración del estadounidense Donald Trump había autorizado desembolsos por 12.110 millones de dólares, mientras que otros 168,56 millones permanecían bajo custodia para futuras operaciones autorizadas.

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