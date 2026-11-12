Víctimas de pederastia en Bolivia apelan al Vaticano para pedir excomunión de dos jesuitas

Recolons y Alaix fueron condenados en 2025 a un año de prisión por encubrir las agresiones sexuales cometidas contra menores por el también sacerdote español Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009. La sentencia fue confirmada en mayo pasado y actualmente se encuentra en revisión ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

A finales de octubre, la CBS pidió al Arzobispado de la región central de Cochabamba la excomunión de ambos sacerdotes, ante lo cual esa entidad declaró que "no tiene competencia" para atender la demanda.

La CBS explicó en un comunicado de prensa que presentó una "solicitud de intervención directa" ante el Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica del Vaticano para que "asuma el conocimiento, resolución y tutela judicial efectiva por denegación de justicia de la Arquidiócesis de Cochabamba".

La apelación plantea que la Santa Sede resuelva el "conflicto de competencia suscitado por la declinatoria" de esa arquidiócesis y determine "qué Dicasterio debe recibir el expediente".

Los sobrevivientes exigieron que se adopten medidas de vigilancia "para garantizar que la autoridad diocesana no vuelva a paralizar el procedimiento, teniendo en cuenta la información ya en poder del Romano Pontífice y la notoriedad pública del caso".

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En la denuncia eclesial presentada ante el Arzobispado, la CBS pidió, entre otros, que Recolons y Alaix sean excomulgados y se les prohíba de forma perpetua ejercer cualquier "oficio, ministerio, cargo eclesiástico" y "residir en casas religiosas o cerca de menores".

Según la querella, los exprovinciales jesuitas en Bolivia incurrieron presuntamente en "encubrimiento", "absolución de un cómplice en un pecado contra el sexto mandamiento con un menor", "abuso de la potestad eclesiástica" y "delitos contra la dignidad humana", faltas señaladas en el Código de Derecho Canónico.

Recolons, de 82 años, fue provincial de los jesuitas entre 1993 y 1999, y luego uno de los más altos funcionarios de la orden en Roma, mientras que Alaix, de 86, fue la máxima autoridad de la Compañía de Jesús en Bolivia entre 1999 y 2007.

El caso de Pedrajas cobró relevancia después de que el medio El País publicara el 30 de abril de 2023 una investigación sobre el diario de este jesuita, en el que relataba los presuntos abusos cometidos contra decenas de niños mientras dirigió el colegio Juan XXIII desde 1971 en Cochabamba.

El fallo judicial contra los exprovinciales señaló que entre los "hechos probados", está la autenticidad del diario de Pedrajas, sus funciones en el colegio Juan XXIII y su función como maestro de novicios de la Compañía de Jesús.

La CBS pidió al papa León XIV una "respuesta institucional justa y definitiva" a sus denuncias en una carta abierta difundida el sábado, con ocasión de la visita del pontífice a Uruguay, Argentina y Perú.