Víctimas de represión durante protestas en Perú en 2022 demandan una audiencia con el papa

Mediante una carta pública, la asociación de víctimas de estas protestas, que dejaron al menos 50 personas fallecidas, presuntamente por disparos de la Policía y de las Fuerzas Armadas, demandaron el encuentro durante el breve paso que el pontífice tendrá por la ciudad surandina de Cusco.

La mayoría de las víctimas mortales de esta ola de protestas, iniciada a raíz del fallido autogolpe de Estado del izquierdista expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y su posterior encarcelamiento, se produjeron en ciudades andinas del sur del país cercanas a Cusco, como Huamanga, Andahuaylas y Juliaca.

Hasta el momento la Fiscalía no ha formalizado acusación en ninguno de los episodios, e incluso el Fiscal general, Tomás Gálvez, suprimió el equipo especial creado para investigar la actuación de las fuerzas del orden para reprimir estas protestas.

"Santo Padre, nuestras heridas siguen abiertas no solamente por la ausencia de nuestros seres queridos, sino también por la angustia de sentir que nuestras voces no han sido suficientemente escuchadas y que la justicia que tanto esperamos continúa pendiente", señaló el colectivo en su misiva.

"No buscamos venganza ni confrontación. Buscamos verdad, justicia, dignidad y garantías de que ninguna otra familia peruana tenga que vivir el dolor que nosotros hemos sufrido", añadió.

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Los familiares de las víctimas afirmaron que una reunión con León XIV "significaría un gesto inmenso de humanidad, solidaridad y esperanza".

"Queremos que conozca nuestras historias, que escuche a las madres que todavía lloran a sus hijos y a los sobrevivientes que continúan luchando por justicia. Confiamos en su sensibilidad y compromiso con los más vulnerables, y esperamos que nuestra petición llegue a su corazón", concluyeron.

León XIV tiene previsto tener durante su visita a Perú una reunión con víctimas de abusos dentro de la Iglesia, si bien algunos denunciantes del caso del Sodalicio de Vida Cristiana, la sociedad extinta por el papa Francisco, han protestado por no haber sido convocados a este encuentro.

El papa tuvo el jueves un masivo recibimiento en su regreso a Perú, su patria, como él mismo lo definió en su primer discurso, al ser el país donde pasó más de veinte años de su vida en distintos periodos y que marcó su trayectoria pastoral, al haber llegado como misionero y años después convertirse en obispo y nacionalizarse peruano.

En el país andino cumplirá la etapa más larga de su primera gira por América Latina que lo llevó antes a Uruguay y Argentina, visitará las ciudades de Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, su antigua diócesis, en la que también recorrerá varios puntos como la localidad rural de Santa Cruz de Succhabamba y la población de Zaña.