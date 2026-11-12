Von der Leyen ve positivo que la UE estuviera en Abu Dabi para defender sus intereses

"Acojo con gran satisfacción las conversaciones de paz en Abu Dabi, y es positivo que los europeos estuvieran representados para salvaguardar nuestros intereses", indicó Von der Leyen a la prensa a su llegada a una cumbre en Dublín de la Comunidad Política Europea, en la que también participa el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

La política alemana dejó claro que la presencia europea en la capital emiratí también se debió a que Zelenski así lo había solicitado: "Pidió que los europeos le apoyaran en estas negociaciones", dijo.

"Nosotros apoyaremos a Ucrania, ya sea en tiempos de guerra o en tiempos de paz", enfatizó la presidenta del Ejecutivo comunitario.

En ese contexto, recordó igualmente que la UE está preparando el vigésimo segundo paquete de sanciones contra Rusia por haber invadido Ucrania, y que en la Comisión Europea están elaborando una propuesta sobre cómo cubrir las necesidades financieras de Ucrania en 2027.

"Presentaremos el paquete de sanciones y la propuesta sobre las necesidades financieras antes del próximo Consejo Europeo", concluyó.

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Está previsto que los líderes de la UE se reúnan el 26 y 27 de noviembre en Bruselas en una cumbre extraordinaria para, principalmente, tratar de avanzar en un acuerdo sobre el presupuesto plurianual 2028-2034.

EE.UU. logró reabrir el miércoles en Abu Dabi el proceso de paz entre rusos y ucranianos, estancado desde febrero, aunque ambos bandos no redujeron en el encuentro ni un ápice su hostilidad tras casi cinco años de guerra.

El único logro palpable fue el preacuerdo para un canje masivo de prisioneros de guerra, cuyo número -se especuló con que podría superar los mil soldados por bando- se conocerá próximamente, según explicaron ambos bandos.