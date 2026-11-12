ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
35º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
12 de noviembre de 2026 - 12:15

Wall Street abre mixto y Nvidia pierde cerca de un 6 % tras dimitir su consejero delegado

Imagen sin descripción

Nueva York, 12 nov (EFE).- Wall Street abrió en terreno mixto este jueves y su índice tecnológico Nasdaq retrocedía un 0,49 % en los primeros compases de la sesión, en la que la tecnológica Nvidia perdía cerca de un 6,3 % tras la dimisión de su hasta ahora consejero delegado y cofundador, Jensen Huang.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

A la apertura del parqué neoyorquino, su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumaba un 0,01 %, hasta los 52.494 puntos; el selectivo S&P 500 perdía un 0,32 %, hasta los 7.594 enteros; y el Nasdaq restaba 123 unidades, hasta las 25.342.

Los títulos de Nvidia llegaron a caer más de un 8 % en los primeros compases de la sesión, aunque moderaban después el descenso hasta el 6,3 %, con un precio de 162,77 dólares por acción.

Huang dimitió como presidente, consejero delegado y miembro del consejo de administración después de admitir una relación extramarimonial y en medio de una investigación interna sobre sus vínculos con una empresaria, exejecutiva de Megaspeed, acusada por las autoridades estadounidenses de espionaje para China.

En su lugar, avanzaron las acciones de otras compañías del sector: Broadcom ganaba un 4,31 %, AMD ganaba un 2,24 % y Qualcomm un 1,47 %.

Además de la presión en el sector de la IA, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) abrió este jueves sin cambios, en 86,55 dólares el barril (+ 0,02 %), después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que no necesita un acuerdo con Irán.

En otros mercados, el oro se devaluaba un 2,22 %, hasta los 3.911 dólares la onza, y la plata un 3,11 %, hasta los 50,38 dólares la onza.

Por su parte, el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos volvía al 5,04 %, tras sumar 5,1 puntos básicos, a la espera de que la Reserva Federal (Fed) mantenga los tipos de interés elevados.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Policiales
Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos
Ver más
03
Economía
¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP
Ver más
04
Nacionales
Tadeo Rojas pagó más de G. 26.300 millones a proveedor amigo de Santi en plena crisis de Ueno
Ver más
05
Nacionales
Caso Ueno: el considerado “segundo” de Miguel Vázquez se entregó a la Fiscalía
Ver más

Te puede interesar