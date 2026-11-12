ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
12 de noviembre de 2026 - 13:40

Xi Jinping asistirá al G20 en Estados Unidos en diciembre, según el Departamento de Estado

Imagen sin descripción

Washington, 12 nov (EFE).- El presidente de China, Xi Jinping, asistirá en diciembre a la cumbre de líderes del G20 que el mandatario estadounidense, Donald Trump, acogerá en su club de golf a las afueras de Miami (Florida), aseguró este jueves el Departamento de Estado, aunque Pekín aún no ha confirmado el viaje.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvo este jueves una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, en la que ambos abordaron "la próxima visita" de Xi a Florida, según informó el Departamento de Estado en un comunicado.

La llamada se produce antes de que Trump y Xi se reúnan la próxima semana en Shenzhen, con motivo de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Rubio y Wang "abordaron el próximo viaje del presidente Trump a la Cumbre de la APEC en China y la próxima visita del secretario general Xi a Florida para asistir a la cumbre del G20", detalló la nota.

Ambos recordaron también el compromiso de Trump y Xi de mantener "una relación constructiva de estabilidad estratégica basada en el respeto, la equidad y la reciprocidad".

Asimismo, señalaron que, si se confirma un encuentro trilateral con el presidente ruso, Vladímir Putin, al margen de la cumbre de la APEC, impulsarán "objetivos como la paz y la desnuclearización".

Desde que Trump inició su segundo mandato en enero de 2025, ambos líderes se han reunido en tres ocasiones: en octubre de 2025 en Busán (Corea del Sur), durante la cumbre de la APEC; en mayo de este año, durante la visita de Estado de Trump a Pekín, y en septiembre pasado, con motivo de la visita de Estado de Xi a Washington.

De concretarse, los encuentros de Shenzhen y Miami serán el cuarto y el quinto de este segundo mandato.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Policiales
Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos
Ver más
03
Economía
¿IPS recuperará todos sus fondos de Ueno Bank? Esto confirmó hoy el BCP
Ver más
04
Nacionales
Tadeo Rojas pagó más de G. 26.300 millones a proveedor amigo de Santi en plena crisis de Ueno
Ver más
05
Nacionales
Caso Ueno: el considerado “segundo” de Miguel Vázquez se entregó a la Fiscalía
Ver más

Te puede interesar