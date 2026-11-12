Xi reivindica "reunificación" con Taiwán como "tarea ineludible" en homenaje a Sun Yat-sen

Xi vinculó este jueves ese objetivo con el legado de Sun, figura reivindicada tanto por los comunistas chinos como por el Kuomintang (KMT), principal partido opositor en Taiwán, y pidió a los ciudadanos "de ambos lados del estrecho" que se unan contra las "fuerzas separatistas" de la isla, cuya soberanía reclama Pekín.

El dirigente, quien no hizo alusión alguna al uso de la fuerza para lograr esa "reunificación", sostuvo que ese propósito responde a la "voluntad común" de todos los ciudadanos chinos y constituye un "requisito necesario" para el "rejuvenecimiento" de la nación.

Asimismo, instó a los "compatriotas de ambos lados del estrecho" y a los chinos residentes dentro y fuera del país a trabajar conjuntamente por el desarrollo "pacífico" de las relaciones.

Xi afirmó que Sun defendió durante toda su vida la unidad nacional y se opuso a los discursos y actos encaminados a "dividir el país", y presentó a los comunistas como los "más fieles herederos" de su causa revolucionaria.

Xi se mostró dispuesto a "dialogar" con representantes de distintos sectores de Taiwán sobre la "reunificación", aunque advirtió: "Jamás dejaremos espacio alguno para las actividades separatistas en favor de la independencia de Taiwán".

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"La corriente histórica es imparable. ¡La 'reunificación' completa de la patria debe lograrse, y sin duda se logrará!", declaró el líder chino.

La ceremonia, celebrada en el Gran Palacio del Pueblo ante unas 3.000 personas, estuvo presidida por Wang Huning, dirigente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (principal órgano consultor chino), y contó con los otros cinco integrantes del Comité Permanente del Politburó, el mayor escalafón de poder del PCCh.

Sun Yat-sen (1866-1925) fue uno de los principales impulsores de la revolución que acabó con la dinastía Qing y se convirtió en presidente provisional de la República de China en enero de 1912.

Su figura conserva un reconocimiento compartido en China y Taiwán, donde el KMT reivindica sus principios de nacionalismo, democracia y bienestar.

En el homenaje por el 150.º aniversario de su nacimiento, celebrado en 2016, Xi también reclamó oponerse al separatismo taiwanés y defendió la reunificación como una "tendencia inexorable de la historia".

Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949, cuando el Gobierno nacionalista se refugió en la isla tras su derrota frente a los comunistas en la guerra civil.

Pekín reclama su soberanía y no ha descartado formalmente la posibilidad de recurrir a la fuerza para tomar su control, algo rechazado por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político.

Sun, nacido en una familia campesina de la provincia de Cantón (sureste) y formado en medicina en Hong Kong, dedicó su trayectoria a derrocar el régimen imperial y construir una China republicana y modernizada.

Fundó el Kuomintang y promovió en sus últimos años una alianza con los comunistas, con apoyo soviético, aunque murió en 1925 sin lograr consolidar un Gobierno estable.