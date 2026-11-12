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Mundo
12 de noviembre de 2026 - 19:50

Zelenski celebra que la UE pueda participar en los contactos por la paz en Ucrania

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Dublín, 12 nov (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, celebró este jueves que la Unión Europea (UE) vaya a poder participar por primera vez de manera directa en la próxima reunión que tendrá lugar entre Rusia y Ucrania, con la mediación de Estados Unidos, para poner fin a la guerra.

Por EFE
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Así lo dijo al término de una reunión que mantuvo en un aeródromo de Dublín esta noche con los emisarios de la Casa Blanca para Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner.

"La parte americana hizo progresos para que los europeos en la próxima reunión puedan estar en el equipo negociador", no en los márgenes "ni por separado", dijo en declaraciones a la prensa Zelenski, que consideró fundamental esa presencia teniendo en cuenta que su país "va a ser miembro de la UE en el futuro".

También valoró que, tras los últimos contactos entre las partes, se vaya a producir próximamente el mayor intercambio de prisioneros de guerra llevado a cabo hasta ahora.

"Es un resultado real, es muy importante, un éxito", dijo Zelenski, que agradeció a los mediadores estadounidense ese logro.

Por su parte, Kushner valoró el "estrecho trabajo" llevado a cabo con los europeos en los últimos meses en relación con Ucrania y valoró que vayan a poder involucrarse de forma más activa en los contactos.

Sobre los temas a abordar en relación con el fin del conflicto bélico, Kushner hizo hincapié en particular en las garantías de seguridad necesarias para que lo que ha ocurrido en Ucrania "no se vuelva a repetir".

El jueves por la mañana, los enviados designados por el presidente estadounidense, Donald Trump, se reunieron en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Ambos informaron durante dos horas y media a Putin sobre los resultados de la ronda de conversaciones tripartitas -la primera en nueve meses- recién celebrada en Abu Dabi.

El propio Putin dijo al principio del encuentro que no quiere congelar el conflicto en Ucrania y que quiere lograr lo que llamó una "paz eterna" con fronteras claras con su país vecino.

Las citas de este jueves se produjeron justo antes de una cumbre europea informal que tendrá lugar el viernes en la capital irlandesa, donde los Veintisiete abordarán la manera en que la UE puede participar con una sola voz en los contactos sobre la futura paz en Ucrania.

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