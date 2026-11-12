ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
12 de noviembre de 2026 - 09:55

Zelenski defiende que Europa participe "regularmente" en el proceso de paz para Ucrania

Imagen sin descripción

Dublín, 12 nov.- (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, celebró este jueves que Europa haya estado presente, aunque de manera "indirecta", en la última ronda de negociaciones de paz, pero reivindicó que el bloque debe poder participar en dichas conversaciones "de manera regular".

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Está bien que los europeos formen ahora parte de esas conversaciones, aún no directamente y no cuando los rusos están en la mesa, pero los europeos ya están involucrados y tenemos que garantizar que Europa participe de forma regular en esas negociaciones", expresó al inicio de la cumbre de la Conferencia Política Europea (CPE) en Dublín, que reúne a casi cincuenta jefes de Estado y de Gobierno del continente.

En su alocución, Zelenski compartió con el resto de líderes que se reunirá esta tarde con los emisarios de la Casa Blanca, Jared Kushner y Steve Witkoff, para abordar los "resultados de las negociaciones en los últimos días", en referencia a las recientes conversaciones en Abu Dabi.

El presidente ucraniano afirmó que su delegación le ha informado de que estos contactos "fueron serios y no vacíos", al tiempo que ha destacado el acuerdo para el intercambio de prisioneros, un aspecto "importante" que permite a Kiev "recuperar a su gente, sus guerreros, del cautiverio ruso".

"Y segundo, (hubo) muchas conversaciones sobre las garantías de seguridad y aquí Europa necesita realmente prestar atención. Cuando los americanos y los rusos hablan sobre esto, no se trata sólo de garantías de seguridad para Ucrania", advirtió.

Con respecto a la guerra, Zelenski subrayó que "cada invierno los rusos intentan hacer todo el daño posible", por ejemplo, utilizando su política de exportaciones energéticas como forma de "chantaje" porque ve este ámbito como un "campo de batalla".

En consecuencia, trasladó a los líderes que las prioridades de Ucrania "siguen siendo las mismas" y pasan por reforzar su seguridad aérea con interceptores de misiles y por obtener de sus socios europeos munición para los F-16 que se encargan de derribar "cientos y miles" de drones rusos.

Además, el presidente ucraniano compartió con la CPE los problemas que está sufriendo su país con respecto a la velocidad a la que pueden operar las terminales de internet por satélite de Starshield, la versión para usos militares de Starlink, que utiliza entre otras cosas para guiar sus drones el Ejército ucraniano.

Por último, Zelenski terminó su discurso pidiendo a los líderes de la UE que se abran todos los capítulos de negociación del proceso de adhesión de Ucrania al bloque antes de que acabe el año, al tiempo que reclamó sanciones "fuertes" en el siguiente paquete de represalias que el club está preparando para mantener la presión sobre el Kremlin.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Policiales
Ueno: detienen a Holger Insfrán, superintendente de Bancos
Ver más
03
Nacionales
Tadeo Rojas pagó más de G. 26.300 millones a proveedor amigo de Santi en plena crisis de Ueno
Ver más
04
Clima
Clima en Paraguay: ¿Dónde habrá lluvias y tormentas este jueves?
Ver más
05
Clima
Tormentas en Paraguay: amplían alerta de “tiempo severo” a 5 departamentos
Ver más

Te puede interesar