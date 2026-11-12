Zelenski defiende que Europa participe "regularmente" en el proceso de paz para Ucrania

"Está bien que los europeos formen ahora parte de esas conversaciones, aún no directamente y no cuando los rusos están en la mesa, pero los europeos ya están involucrados y tenemos que garantizar que Europa participe de forma regular en esas negociaciones", expresó al inicio de la cumbre de la Conferencia Política Europea (CPE) en Dublín, que reúne a casi cincuenta jefes de Estado y de Gobierno del continente.

En su alocución, Zelenski compartió con el resto de líderes que se reunirá esta tarde con los emisarios de la Casa Blanca, Jared Kushner y Steve Witkoff, para abordar los "resultados de las negociaciones en los últimos días", en referencia a las recientes conversaciones en Abu Dabi.

El presidente ucraniano afirmó que su delegación le ha informado de que estos contactos "fueron serios y no vacíos", al tiempo que ha destacado el acuerdo para el intercambio de prisioneros, un aspecto "importante" que permite a Kiev "recuperar a su gente, sus guerreros, del cautiverio ruso".

"Y segundo, (hubo) muchas conversaciones sobre las garantías de seguridad y aquí Europa necesita realmente prestar atención. Cuando los americanos y los rusos hablan sobre esto, no se trata sólo de garantías de seguridad para Ucrania", advirtió.

Con respecto a la guerra, Zelenski subrayó que "cada invierno los rusos intentan hacer todo el daño posible", por ejemplo, utilizando su política de exportaciones energéticas como forma de "chantaje" porque ve este ámbito como un "campo de batalla".

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En consecuencia, trasladó a los líderes que las prioridades de Ucrania "siguen siendo las mismas" y pasan por reforzar su seguridad aérea con interceptores de misiles y por obtener de sus socios europeos munición para los F-16 que se encargan de derribar "cientos y miles" de drones rusos.

Además, el presidente ucraniano compartió con la CPE los problemas que está sufriendo su país con respecto a la velocidad a la que pueden operar las terminales de internet por satélite de Starshield, la versión para usos militares de Starlink, que utiliza entre otras cosas para guiar sus drones el Ejército ucraniano.

Por último, Zelenski terminó su discurso pidiendo a los líderes de la UE que se abran todos los capítulos de negociación del proceso de adhesión de Ucrania al bloque antes de que acabe el año, al tiempo que reclamó sanciones "fuertes" en el siguiente paquete de represalias que el club está preparando para mantener la presión sobre el Kremlin.