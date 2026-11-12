ABC
12 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
25º
Máx
39º
undefined 2026-11-13
Min
24º
Máx
39º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
20º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
32º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Mundo
12 de noviembre de 2026 - 07:00

Zelenski denuncia nuevas restricciones en las comunicaciones de Starshield que usa Ucrania

Imagen sin descripción

Kiev, 12 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha denunciado este jueves nuevas restricciones a la velocidad a la que pueden operar las terminales de internet por satélite de Starshield, la versión para usos militares de Starlink, que utiliza entre otras cosas para guiar sus drones el Ejército ucraniano.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Desafortunadamente, nuestras unidades llevan varios días registrando interrupciones sustanciales en las operaciones de Starshield sobre el territorio de Ucrania, a lo largo de toda la línea del frente y en los territorios temporalmente ocupados (por Rusia) de Ucrania", dijo Zelenski en X.

Zelenski ya denunció el mes pasado limitaciones del servicio similares que fueron interpretadas en Ucrania como una forma de presión para que Kiev ceda a las exigencias de Rusia en las negociaciones por parte de la Casa Blanca y del dueño de los satélites Starlink, el aliado de Donald Trump Elon Musk.

Como ya ocurrió en octubre, las terminales de Starshield dejan de funcionar cuando los drones sobre las que van montadas alcanzan los 161 kilómetros por hora (o 100 millas por hora).

Zelenski calificó de “sistemáticas” estas limitaciones y dijo que su Ejército ha descartado que se trate de “errores accidentales”.

El principal problema que estas nuevas restricciones en el uso del internet que ofrece Starshield crean al Ejército ucraniano, dijo Zelenski, es a la hora de interceptar los drones de motor a reacción rusos.

Estos drones alcanzan velocidades muy superiores a los 161 kilómetros por hora y los drones interceptores con que los derriba Ucrania deben llegar para interceptarlos a velocidades parecidas.

El presidente ucraniano dijo que algunos ataques rusos no han podido ser interceptados en los últimos días por estas limitaciones en el funcionamiento de Starshield.

“Desafortunadamente, esto ayuda a los rusos a matar a más ucranianos y a llevar a cabo ataques más precisos contra Ucrania”, agregó Zelenski.

El líder ucraniano explicó que su gobierno está tratando de esclarecer estas incidencias con EE.UU.

Zelenski hace esta denuncia después de que negociadores rusos y ucranianos celebraran su primera reunión cara a cara con mediación estadounidense desde febrero, cuando los contactos diplomáticos para buscar una salida pactada a la guerra se bloquearon al centrar EE.UU. su atención en la guerra que empezaba entonces en Irán.

Los contactos continúan hoy con la visita de los mediadores estadounidenses a Moscú, desde donde se espera que vuelen a Dublín para informar allí a Zelenski de la postura del Kremlin.

El presidente ucraniano se encuentra en la capital de Irlanda para participar en una reunión de líderes europeos.

Lo
más leído
del día

01
Política
Presidente de Conmebol cobró US$ 3,5 millones del Grupo Vázquez
Ver más
02
Economía
Ahorristas de Ueno: BCP dice que culminó el proceso de acreditación al 100% de beneficiarios pero persisten bloqueos
Ver más
03
Política
¿Por qué la ANR echó a Peña sin sumario?: la explicación de Pablo Morínigo
Ver más
04
Política
Roberto González reclama ir contra directivos de entes que fondearon a Ueno Bank
Ver más
05
Economía
Atome asegura ante la Bolsa de Londres que nunca tuvo vínculo con Ueno Bank
Ver más

Te puede interesar