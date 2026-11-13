Activistas denuncian reticencias de petroleras estatales a dejar los combustibles fósiles

Claudio Angelo, experto del Observatório do Clima brasileño, recordó las nuevas exploraciones que está realizando Petrobras en el norte de su país, con efectos adversos para las comunidades indígenas, pese al discurso a favor de la lucha contra el cambio climático que mantiene el presidente de Brasil, Luiz Inácio 'Lula' da Silva.

"Lula al menos asume la contradicción. Sabe que tenemos un problema del clima y lo ha dicho esta semana en la cumbre", señaló el activista en un encuentro con la prensa durante la 31ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31).

"El Gobierno de Lula ha dado enormes pasos para reducir las emisiones y Petrobras también hace algún esfuerzo en este sentido", pero, con el petróleo convertido en el principal producto de exportación de Brasil, la compañía sigue apostando por el crudo.

Según Angelo, "tenemos unas conversaciones muy difíciles con Petrobras sobre cómo podría diversificarse, alejándose de los carburantes fósiles y convirtiéndose en una empresa de energía, no de petróleo".

"Les hablamos de biocarburantes e hidrógeno y a Petrobras no le gusta, pero al menos ahora nos escuchan, porque la demanda de petróleo se está reduciendo a causa de la guerra de Irán y la necesidad de responder al cambio climático, y eso les afecta", agregó.

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Pero la compañía nacional brasileña recibe no solo un gran apoyo financiero del Estado, sino que también cuenta con inversión privada: entre 2016 y 2026 recibió 60.000 millones de dólares de 39 bancos y, de esta suma, 42.000 millones están en riesgo de perderse si no hay negocio en el petróleo, detalló.

Interrumpir este proceso, que es similar en numerosas otras petroleras del mundo, "crearía un problema para todo el sistema financiero", añadió.

No muy distinta es la situación en Noruega, indicó por su parte Susanne Skaar Waage, de WWF.

Cuando la antigua compañía noruega Statoil se renombró como Equinor en 2018, se asumía que iba a diversificar las fuentes de su oferta, "y eso es lo que cuentan, pero las renovables representan solo el 0,004 % de su portfolio", denunció.

Equinor está presente no solo en el Ártico noruego, sino también en otros países, como Brasil, y continúa proyectando nuevos pozos.

Al intervenir en la COP31 el miércoles pasado, el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, admitió que su país "no tiene un plan para una transición que abandone los carburantes fósiles", resumió la experta noruega.

Oslo sigue licitando permisos de exploración en el Ártico, donde Equinor es una de las pocas compañías, junto a la noruega Aker BP y la italiana Eni, que sigue explorando hidrocarburos, en condiciones muy controvertidas, que en algunos casos no parecen siquiera comercialmente viables, indicó.

"En nuestro país decimos que no sabemos si Noruega es un país con una petrolera o una petrolera con un país", concluyó Waage, al subrayar el evidente peso que la compañía tiene en las decisiones de la política energética nacional.