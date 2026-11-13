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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 13:35

África, con gran potencial solar, afronta el difícil desafío de su electrificación

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Antalya (Turquía), 13 nov (EFE).- Aunque posee un enorme potencial solar y eólico, África afronta un gran desafío a la hora de avanzar en una electrificación limpia libre de emisiones de efecto invernadero, alertaron este viernes varios expertos durante la COP31 que se celebra en Antalya (Turquía).

Por EFE
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Una de las principales iniciativas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) es introducir una nueva meta a nivel mundial, la de lograr una electrificación planetaria del 35 % en el año 2035 que ayude a reducir las energías fósiles.

Pero este objetivo plantea desafíos mucho mayores para buena parte de la población africana, dada su pobreza, la falta de infraestructuras y la dependencia de cientos de millones de hogares de la leña y el carbón vegetal para cocinar.

Si en Europa y otras partes del mundo electrificar supone abandonar motores de combustible y pasar a baterías o cableado, en África el salto es mucho mayor, explicó en un encuentro con la prensa en la COP la ingeniera Dola Oluteye, del University College de Londres.

"Cuando hablamos de electrificación en Europa, nos referimos a abandonar los carburantes fósiles para usar electricidad de fuentes renovables. En África hablamos de abandonar el fuego de leña", resumió.

Para que un proyecto de electrificación sea sostenible en el aspecto económico, el precio de la corriente debe ser accesible para una población acostumbrada a usar leña prácticamente sin coste, consideró.

Las compañías petroleras africanas tampoco están mostrando mucho interés en liderar un cambio, recordó por su parte el ghanés Patrick Stephenson, del instituto NRGI.

"Tanto Ghana como otros países en África están pensando en la transición, pero también lo intentan equilibrar con la cuestión de la seguridad energética y buscando que no afecte a la economía", explicó este economista.

Hoy por hoy, la petrolera nacional de Ghana impulsa la exploración de nuevos pozos de crudo, si bien podría considerar en el futuro el gas como un "carburante de transición" hacia la diversificación con renovables, concluyó Stephenson.

Por otra parte, África se presenta como una inmensa oportunidad de futuro, señaló Oluteye, porque "es el continente con la mayor irradiación solar del mundo, cercano al 60 %", y actualmente unos 500 millones de personas ni siquiera tienen acceso a electricidad.

Tras destacar que el cambio climático ya causa graves riadas e inundaciones en el continente, la ingeniera advirtió de que la electrificación en grandes zonas de África no es fácil y no puede hacerse sin el apoyo de la población local.

Ademas, invertir en renovables en África tiene un enorme coste para las empresas, que deben afrontar intereses de entre el 15 y el 22 % para un proyecto en este continente, cuando la tasa no supera el 4-5 % en Europa, Australia o algunas zonas de Asia.

"Si eres un inversor, no te llevas tu dinero a África", resumió la experta, al tiempo que abogó por "un cambio sistémico" hacia las economías del continente.

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