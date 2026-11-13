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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 11:35

Al Gore: África lidera en potencial solar, pero recibe menos del 2 % de su financiación

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Antalya, 13 nov (EFE).- El exvicepresidente estadounidense Al Gore denunció este viernes en la COP31 que África concentra el 60 % de los recursos solares del planeta, pero recibe menos del 2 % de la financiación para esa energía, un desequilibrio que atribuyó a las barreras que dificultan la inversión en los países en desarrollo.

Por EFE
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Gore señaló que los elevados intereses, el riesgo de fluctuaciones monetarias y las dificultades para hacer cumplir los contratos frenan la llegada de capital privado a las economías que más necesitan financiar su transición energética.

Los tipos de interés pueden ser hasta seis veces superiores, advirtió Gore, lo que encarece los proyectos y limita las posibilidades de aprovechar el potencial solar del continente.

El sector privado, según dijo, aporta el 83 % de los recursos para la transición hacia energías renovables en todo el mundo, pero mientras que su participación supera el 85 % en Norteamérica, apenas alcanza el 18 % en África.

La financiación pública debería compensar esa falta de inversión, sostuvo, pero los países africanos carecen de recursos suficientes para cubrir esa diferencia.

"Tenemos que reformar el sistema mundial de asignación de capital", reclamó en la cumbre climática de Antalya.

Gore contrapuso esas dificultades con el volumen de dinero que sigue fluyendo hacia el petróleo, el gas y el carbón.

Según los datos que presentó, los 65 mayores bancos mundiales destinaron 8,7 billones de dólares a financiar combustibles fósiles entre 2016 y 2024, frente a los 849.000 millones de financiación climática que recibieron los países en desarrollo de todas las fuentes durante ese periodo.

"Esto demuestra la locura y el absurdo con los que el mundo está abordando esta cuestión", afirmó.

Al Gore, exvicepresidente de EE. UU. y premio Nobel de la Paz en 2007 por su labor contra el cambio climático, es una de las voces más reconocidas del activismo ambiental internacional y cofundador de Climate TRACE, una iniciativa que utiliza satélites, inteligencia artificial y otras tecnologías para rastrear las emisiones.

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