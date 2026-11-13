Al menos 23 muertos y 7 heridos deja choque frontal entre un bus y un camión en la India

"Alrededor de las 2:40 PM nos llegó la noticia de que se había producido un accidente en la zona de Rangajan, en el que habían colisionado frontalmente un vehículo de pasajeros y un camión contenedor (...) Las víctimas están siendo identificadas. Según se informa, algunos de ellos son de la zona de Nagaon y cinco son de la zona de Samaguri", dijo el comisionado del distrito de Golaghat, Biswajit Phukan, a la agencia local PTI.

Los siete heridos, entre los que hay niños, fueron trasladados al hospital universitario de Jorhat, sin que por el momento se conozca su estado de salud.

El accidente ocurrió en una carretera cercana al Parque Nacional de Kaziranga, un popular destino turística para el avistamiento de rinocerontes de un solo cuerno.

"No hay palabras que puedan aliviar su dolor, pero quiero que sepan que no están solos. Todo Assam está con ellos en este momento de duelo. Nuestra máxima prioridad ahora es garantizar que los heridos reciban la mejor atención médica posible, sin demora", declaró el jefe de Gobierno de Assam, Himanta Biswa Sarma, en X.

Los accidentes de tráfico en la India son frecuentes a causa del mal estado de las vías, las precarias condiciones de algunos vehículos y el incumplimiento generalizado a las normas de circulación.

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En 2023, según los últimos datos oficiales disponibles, se registraron más de 480.000 accidentes en las carreteras de la India, que provocaron cerca de 173.000 muertes y casi 463.000 heridos.