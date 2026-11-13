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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 03:35

Al menos cuatro muertos tras un ataque ucraniano contra una refinería rusa en Volgogrado

Imagen sin descripción

Moscú, 13 nov (EFE).- Al menos cuatro personas murieron este viernes a consecuencia de un ataque de drones ucranianos contra una refinería rusa en la región de Volgogrado, según informó el gobernador local, Andréi Bochárov, y medios independientes rusos y ucranianos.

Por EFE
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"Lamentablemente a consecuencia del ataque de hoy perpetrado por el régimen criminal de Kiev hay víctimas entre los empleados de la zona industrial de Volgogrado: cuatro murieron, dos fueron hospitalizados", indicó el gobernador en un mensaje publicado en el canal de MAX, la red de mensajería rusa, de la Administración local.

Bochárov indicó que durante la pasada noche las defensas antiaéreas repelieron "un ataque terrorista masivo de drones ucranianos".

"A consecuencia de la caída de fragmentos de drones se reportaron incendios locales en una empresa de la zona industrial sur de Vologorado y los territorios adyacentes", escribió, sin especificar cuál fue la empresa atacada.

Según el canal de Telegram independiente ruso Astra, se trata de la refinería Lukoil-Volgogradnefetepererabotka.

En la sureña región de Rostov en el Don, varios edificios, almacenes y empresas resultaron dañados debido a la caída de fragmentos de drones derribados, según informó en Telegram el gobernador local, Yuri Slúsar.

Según la autoridad local, durante la pasada noche sobre la región fueron derribados más de 120 aparatos no tripulados ucranianos.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, indicó en su cuenta de MAX que entre las 18:00 hora local de la víspera (15:00 GMT) y las 08:00 del viernes (05:00 GMT) Ucrania lanzó 467 drones contra la capital rusa, la mayoría de los cuales fueron interceptados a gran distancia y 144 en las cercanías de la ciudad.

El Ministerio de Defensa de Rusia reportó por su parte la aniquilación de 1.198 drones ucranianos de ala fija sobre 17 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar Negro.

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