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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 22:10

Al menos dos aviones regresan a Panamá tras la suspensión general de despegues en EE.UU.

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Ciudad de Panamá, 13 nov (EFE).- El Gobierno panameño dijo este viernes que al menos dos vuelos que iban hacia Estados Unidos volvieron a Panamá, como "medida preventiva" ante la orden de suspender los despegues en aeropuertos estadounidenses por problemas en las comunicaciones.

Por EFE
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"De acuerdo con la información preliminar, de los vuelos previstos hacia territorio estadounidense, dos retornaron a Panamá como medida preventiva", informó en un comunicado la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) del país centroamericano, cuyo aeropuerto internacional es un importante centro de conexiones aéreas regional.

La entidad indicó que ante esta situación, Panamá mantiene activos los protocolos habituales de seguridad y permanece en "constante comunicación" con las autoridades aeronáuticas internacionales y las aerolíneas involucradas, "a fin de conocer la evolución de los acontecimientos y evaluar cualquier afectación a las operaciones aéreas".

En ese sentido, la AAC reiteró su compromiso con dar seguimiento a esta situación, en coordinación con los organismos internacionales competentes, señala el comunicado.

La principal aerolínea panameña, Copa Airlines, emitió por su parte un mensaje dirigido a sus clientes, en el que les advertía que la restricción temporal de las operaciones aéreas en Estados Unidos "podría generar demoras y cancelaciones de vuelos".

"Recomendamos a nuestros pasajeros con vuelos desde o hacia Estados Unidos verificar el estado de sus vuelos en copa.com o en nuestra aplicación móvil antes de dirigirse al aeropuerto", indica el mensaje de Copa, que dijo dará seguimiento a la situación y mantendrá el contacto con las entidades correspondientes.

La suspensión de los despegues aéreos en los aeropuertos de Estados Unidos debido a un problema en las comunicaciones ha provocado este viernes más de 10.000 retrasos y unos 1.700 vuelos cancelados en todo el país, según muestran webs especializadas de rastreo.

Aunque aún no hay cifras oficiales, se cree que esta suspensión de despegues puede afectar a cientos de miles de pasajeros en todo Estados Unidos.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, confirmó ya que la orden de suspender despegues no responde a ningún ataque terrorista y que se debe a "una interrupción en las telecomunicaciones".

La de este viernes es la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos en lo que va de siglo, la primera fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la segunda se registró en enero de 2023 por un fallo del sistema de avisos a los pilotos.

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