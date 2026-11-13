Al menos seis muertos en un nuevo derrumbe de un edificio en Nairobi

El edificio se encontraba en la carretera que une Nairobi con la ciudad suroriental costera de Mombasa, una de las principales del país, y los hechos ocurrieron hacia las 09.52 hora local (06.52 GMT), según un informe de los equipos de emergencia del gobierno del condado de Nairobi, citado por medios locales.

"Se recuperaron tres cadáveres durante las primeras operaciones de la mañana, mientras que otros tres fueron rescatados más tarde entre los escombros. Las seis víctimas eran hombres de mediana edad", declaró el responsable de Gestión de Catástrofes del condado de Nairobi, Bramwell Simiyu.

Según el informe, el techo superior del edificio se hundió, provocando el derrumbe de parte de su estructura, que se ubicaba cerca de la estación capitalina del Ferrocarril de Vía Estándar (SGR, en inglés), que conecta Nairobi y Mombasa.

"Aún se está determinando el número exacto de trabajadores que se encontraban en el lugar en el momento del derrumbe. Los equipos de búsqueda y rescate están peinando activamente los escombros para localizar a cualquier persona que pueda seguir atrapada", señaló el documento.

Los equipos de respuesta trabajan sobre el terreno, incluyendo los bomberos, mientras las autoridades instaron a la población y a los conductores que circulen por la carretera de Mombasa a que se mantengan alejados de la zona del accidente.

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También se halla sobre el terreno la Cruz Roja keniana, que aseguró en la red social X que "tres personas han sido rescatadas y llevadas al hospital", si bien medios locales elevaron a cinco esa cifra según el citado informe.

El derrumbe se produce tres semanas después de que colapsara el pasado 23 de octubre un edificio de dieciocho plantas en el barrio de Eastleigh, una de las principales zonas comerciales del este de Nairobi, donde murieron ocho personas.

Los derrumbes de edificios son comunes en muchos países de África, un problema que se atribuye al uso de materiales de construcción de poca calidad y a la revisión negligente de los inmuebles por parte de las autoridades.