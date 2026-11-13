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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 22:00

Algunos vuelos con destino a Europa y Asia despegan pese a la suspensión aérea en EE.UU.

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Washington, 13 nov (EFE).- Algunos vuelos internacionales con destino a Europa y Asia lograron despegar este viernes de aeropuertos estadounidenses pese a la suspensión nacional de ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA), que ha provocado más de 10.000 retrasos y al menos 1.700 cancelaciones en todo el país por una interrupción en las telecomunicaciones.

Por EFE
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A las 18.30 hora de la costa este (23.30 GMT), unas dos horas y media después de que la FAA anunciara la paralización indefinida de los despegues, FlightAware contabilizaba más de 10.500 vuelos con retrasos en Estados Unidos.

Los aeropuertos más afectados eran los de Chicago, con 436 cancelaciones; Dallas-Fort Worth (417); Denver (392); Atlanta (384) y Charlotte (374).

Pese a la suspensión, distintos medios locales y plataformas de rastreo aéreo reportaron salidas de vuelos que no tenían previsto sobrevolar el territorio continental estadounidense, entre ellos algunos que partieron de la costa este con destino a Europa y otros que viajaron a Hawái y Asia desde aeropuertos de la costa oeste.

En Nueva York, la aerolínea JetBlue canceló todos sus vuelos restantes desde el aeropuerto John F. Kennedy, salvo los que tenían como destino Europa, según un mensaje difundido por la megafonía de la Terminal 5, aseguró el New York Times.

La interrupción también ha afectado al transporte aéreo de mercancías y correo de empresas como FedEx y UPS. Mientras tanto, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descartó que la suspensión respondiera a un ataque terrorista y la atribuyó a una interrupción en las telecomunicaciones.

La de este viernes es la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos en lo que va de siglo, después de la orden adoptada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y del fallo del sistema de avisos a los pilotos registrado en enero de 2023.

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