Argentina otorga incentivos a dos proyectos de inversión en líquidos de gas natural

La aprobación del acceso al RIGI para ambas iniciativas -con una inversión conjunta de 3.243 millones de dólares- se concretó mediante resoluciones del Ministerio de Economía publicadas este viernes en el Boletín Oficial.

Con su admisión al RIGI, ambos proyectos de líquidos del gas natural (NGLs) logran acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

Ambos proyectos, como un conjunto, buscan industrializar los líquidos del gas natural asociados a la producción de hidrocarburos, a través del desarrollo de infraestructura de procesamiento, transporte, fraccionamiento y exportación.

El primero de los proyectos pertenece a Procesadora de Gas del Sur (PGS) y prevé una inversión de 1.394 millones de dólares en infraestructura para separar los NGLs del gas natural en Tratayén, en la provincia argentina de Neuquén (suroeste), en el corazón de la enorme formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta.

El otro proyecto es de la empresa Midstream de Gas del Sur (MGS), también subsidiaria de TGS, y prevé una inversión de 1.849 millones de dólares.

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Esta iniciativa incluye la construcción de un poliducto de 577 kilómetros entre Tratayén y la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.

Allí se construirá una planta de fraccionamiento con capacidad para procesar 90.000 barriles diarios de mezcla de NGLs, que se conectará a través de tres ductos a un planta de almacenamiento y despacho de propano, butano y gasolina natural, productos que se exportarán desde el puerto de Bahía Blanca, sobre aguas del Atlántico.

TGS es una de las principales procesadoras de gas natural de Argentina y transporta el 60 % del gas natural consumido en el país, a través de una red de gasoductos de 9.000 kilómetros.

La compañía está controlada por Compañía de Inversiones de Energía (CIESA), firma que posee el 53,83 % de las acciones de TGS.

Los accionistas de CIESA son Pampa Energía (50 %) y la familia Sielecki, GIP y PCT (50 %).

Otro 25,33 % de las acciones de TGS está en manos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses, organismo público que administra el sistema de jubilación estatal en Argentina).

El restante 20,84 % de las acciones de TGS cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York.