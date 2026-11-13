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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 19:10

Arrestan a tres adultos en Puerto Rico por explotación infantil

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San Juan, 13 nov (EFE).- Tres hombres, de entre 25 y 44 años, fueron arrestados por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Policía de Puerto Rico por cargos de explotación infantil y uno de ellos podría enfrentar cadena perpetua por dicha acusación, informó este viernes el jefe interino de la Fiscalía federal de San Juan, Héctor Ramírez Carbó.

Por EFE
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Los detenidos fueron identificados como Christian Cedeño Rodríguez, de 25 años; David Mercado Valladares, de 29, y Elvin Miranda Rivera, de 44.

Según documentos judiciales, desde aproximadamente entre mayo y octubre de 2026, Cedeño Rodríguez empleó, utilizó, persuadió, indujo, incitó y coaccionó a una menor de 14 años para que participara en actos sexualmente explícitos, con el fin de producir material de explotación infantil.

Igualmente, se reveló que durante ese periodo, Cedeño Rodríguez, con pleno conocimiento, recibió material de pornografía infantil por aparatos electrónicos y la traspasó a un menor.

De ser declarado culpable, Cedeño Rodríguez se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 5 años de prisión hasta cadena perpetua.

Mientras, Miranda Rivera, según el pliego, empleó, utilizó, persuadió, indujo, incitó y coaccionó a una menor de 14 años para que participara en una conducta sexualmente explícita con el fin de producir material de explotación infantil.

Del mismo modo, el acusado, que se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 5 años hasta 20 años de prisión, poseía y distribuía, mediante su teléfono celular, imágenes que mostraban a un menor participando en una conducta sexualmente explícita.

A su vez, Mercado Valladares, según los documentos judiciales, entre febrero de 2023 y febrero de este año, tomó fotografías de menores, incluidos menores prepúberes, y produjo imágenes que mostraban a dichos menores participando en conductas sexualmente explícitas, utilizando aplicaciones en su dispositivo móvil.

Mercado Valladares, en caso de ser declarado culpable de los cargos, se enfrenta a unos 70 años en prisión por los cargos por transporte de pornografía infantil, producción de representaciones visuales obscenas de abuso sexual de menores y posesión de pornografía infantil.

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