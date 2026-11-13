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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 13:15

Ataque armado deja cinco muertos, tres mujeres heridas y un secuestrado en Guatemala

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Ciudad de Guatemala, 13 nov (EFE).- Una nueva masacre en Guatemala dejó este viernes al menos cinco muertos y tres mujeres heridas en el municipio de Zacapa, ubicado al este de la capital, en un ataque cometido por un grupo fuertemente armado que además secuestró a un hombre en la zona.

Por EFE
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Fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC) indicaron que el ataque se produjo en la comunidad El Tocino, en la aldea La Majada, a unos 150 kilómetros al este de Ciudad de Guatemala.

Las fuerzas públicas informaron que "al llegar al lugar fueron recibidas a disparos por hombres con ropas de camuflaje y pasamontañas que se movilizaban en una decena de vehículos", detalló la entidad policial en su reporte preliminar.

En la escena fallecieron cuatro hombres y una mujer (todos civiles), tres de ellos acribillados en el interior de un microbús. Asimismo, tres mujeres heridas a balazos fueron ingresadas a un hospital de la zona, mientras la Policía rastrea el área cercana a un río para dar con el paradero del hombre raptado.

El Ministerio Público (Fiscalía) confirmó que su personal procesa la escena para recolectar indicios balísticos y determinar la identidad de los fallecidos.

"La identificación de las víctimas, la relación de los hechos entre sí y las circunstancias del caso forman parte de la investigación en curso", detalló el ente investigador.

El departamento (provincia) de Zacapa atraviesa un repunte de la violencia armada, en una región considerada por las autoridades como un punto clave para las operaciones del crimen organizado.

El pasado 6 de noviembre, el diputado guatemalteco por ese departamento Julio César Portillo Paz, de 36 años, y tres agentes policiales de su escolta murieron tras ser emboscados por hombres armados en el municipio de Río Hondo, en la misma provincia.

Este atentado se suma a la matanza registrada a finales de septiembre en el vecino municipio de Huité, donde un grupo armado ejecutó a ocho personas en un hecho bajo reserva judicial. Con lo ocurrido este viernes en El Tocino, la región suma tres matanzas registradas en menos de dos meses.

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