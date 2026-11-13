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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 08:45

Bangkok se prepara para acoger la primera edición asiática del Festival de Eurovisión

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Bangkok, 13 nov (EFE).- Bangkok acogerá este sábado la primera edición asiática del Festival de Eurovisión, una nueva apuesta por la expansión internacional del popular certamen, que celebra este año sus 70 años de historia y da el salto al continente asiático con una competición propia.

Por EFE
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El escenario del centro comercial One Bangkok acogerá a representantes de once países, en una muestra de la diversidad musical asiática, con actuaciones que abarcarán desde el K-pop hasta el beatboxing bangladesí, según recoge la página web oficial del festival.

Bangladés, Bhután, Camboya, Laos, Malasia, Mongolia, Nepal, Filipinas, Corea del Sur, Tailandia y Vietnam participan en esta primera convocatoria, cuyo ganador tendrá la oportunidad de actuar en la próxima edición europea, que se celebrará en la ciudad búlgara de Burgas.

La cita, que mantiene los elementos característicos del concurso original como la competición entre países y la elección de un ganador, se retransmitirá a través de YouTube y también estará disponible para los espectadores europeos.

Según los organizadores, el certamen aspira a abrir un nuevo capítulo en el panorama musical asiático, "con la diversidad, la creatividad y la identidad cultural de la región" como ejes, manteniendo el espíritu que ha caracterizado al concurso.

Eurovisión se ha presentado tradicionalmente como un certamen europeo, sin embargo, sus fronteras geográficas llevan años flexibilizándose, con la participación habitual de países como Azerbaiyán, Georgia o Australia.

La idea de extender el concurso fuera de sus fronteras llevaba años gestándose, pero finalmente la Unión Europea de Radiodifusión (UER) lo materializó coincidiendo con el 70 aniversario del certamen europeo, que se celebró por primera vez en la ciudad suiza de Lugano en 1956.

Ahora, la celebración de una edición propia en Asia abre una nueva etapa para el certamen, que busca adaptar el formato a un nuevo mercado y reunir en un mismo escenario a artistas de una región con industrias musicales muy diversas y de creciente proyección internacional.

La expansión del formato a otros mercados no es nueva. En 2022, Estados Unidos estrenó el American Song Contest, una adaptación del certamen europeo en la que compitieron representantes de los 50 estados, aunque no tuvo continuidad tras su primera edición.

El festival organizado por la UER es uno de los mayores eventos de música en directo del mundo, que en su última edición reunió a 131 millones de espectadores a través de canales de televisión y plataformas digitales, una cifra inferior a la de años anteriores debido al boicot de varios países, entre ellos España, en protesta por la participación de Israel.

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