ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
37º
Ahora
ver más
37º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
28º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
13 de noviembre de 2026 - 13:50

Bolivia reduce sus reservas probadas de gas a su nivel más bajo en 20 años

Imagen sin descripción

La Paz, 13 nov (EFE).- El nivel de reservas probadas de gas natural de Bolivia al 31 de diciembre de 2025 alcanza los 2,3 trillones de pies cúbicos (TCF), el "más bajo" en los últimos 20 años, según los resultados del estudio de certificación de este recurso presentado este viernes por la estatal petrolera YPFB.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, reconoció que estas cifras no son "buenas noticias" para el país, cuya economía dependió durante años de la producción y exportación de gas natural, aunque aseguró que existe un plan para revertir la caída de las reservas.

Según la certificación, realizada por la firma canadiense GLJ por un costo de 297.686 dólares, las reservas probadas y probables de Bolivia llegan a 2,76 TCF y, sumando los recursos posibles, el volumen total alcanza los 3,24 TCF.

La cifra contrasta con los 4,5 TCF certificados en 2023 y los 10,1 TCF reportados en 2013.

Daroca explicó que durante los Gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), la inversión en hidrocarburos estuvo concentrada "en un 65 % en explotación y solamente un 35 % en exploración".

El presidente de YPFB precisó que, de los 11.000 millones de dólares invertidos en las últimas dos décadas, 7.267 millones se destinaron a la explotación de reservas existentes y 3.892 millones a la exploración.

Sobre este último rubro, mencionó que el 60 % de las inversiones en exploración estuvo a cargo de YPFB y el restante 40 % correspondió a las empresas operadoras, debido a que las inversiones en esta actividad "requerían un esfuerzo mayor".

Según Daroca, en los últimos cuatro años, los incentivos para la inversión "no han podido satisfacer" las condiciones económicas esperadas por las empresas operadoras, por lo que YPFB se encargó de "sostener" las inversiones en hidrocarburos.

El presidente de YPFB mencionó que Bolivia obtuvo entre 2007 y 2026 una renta petrolera de 48.084 millones de dólares, con un punto máximo en 2013 y 2014, cuando percibió alrededor de 5.400 millones cada año.

Esta cifra contrasta con los 1.000 millones de dólares que el país ha captado en lo que va de 2026 por sus exportaciones de gas natural.

El titular de YPFB señaló que Bolivia afronta "una curva de descenso muy fuerte" que continuará hasta 2030, año en el que se prevé captar una renta petrolera de 378 millones de dólares.

"Esta es una tendencia preocupante. Es una tendencia que tenemos que revertir", reflexionó Daroca.

También alertó que, si Bolivia no realiza inversiones, se prevé que para 2030 agote el gas destinado a su mercado interno y comience a registrar un déficit, por lo que se verá obligada a "importar gas natural".

Lo
más leído
del día

01
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
02
Economía
Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco González
Ver más
04
Nacionales
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA
Ver más
05
Política
Unas 16 personas vinculadas al Ejecutivo entraron y salieron del país durante el juicio político a Peña
Ver más

Te puede interesar