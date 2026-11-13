ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
31º
Ahora
ver más
31º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
19º
Máx
38º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
22º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
13 de noviembre de 2026 - 19:20

Bolivia refuerza formación policial contra crimen y lavado de activos con apoyo de España

Imagen sin descripción

La Paz, 13 nov (EFE).- Un grupo de agentes de la Policía de Bolivia concluyó este viernes un curso para combatir el crimen organizado y el lavado de activos, impartido por especialistas españoles para fortalecer sus capacidades de investigación y reacción ante estos delitos, informó el Ministerio boliviano de Gobierno (Interior).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Integrantes de la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional de España estuvieron encargados del 'Curso de Capacitación sobre Crimen Organizado y Blanqueo de Capitales', que se cerró esta jornada con la entrega de certificaciones a los agentes bolivianos participantes.

En el acto de clausura, efectuado en la residencia de España en La Paz, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, destacó que este tipo de instrucciones fortalecen la capacidad de investigación y respuesta de la Policía frente a las organizaciones criminales, según un comunicado de prensa de su despacho.

Oviedo valoró el respaldo de la cooperación española en los procesos de "profesionalización" y especialización policial y remarcó la importancia de fortalecer los mecanismos de coordinación internacional, el intercambio de información e inteligencia y las acciones conjuntas frente a delitos de carácter internacional.

Según el ministro, la capacitación especializada de los agentes bolivianos también fortalece las acciones enmarcadas en el 'Plan Fronteras Seguras' y la coordinación con los países vecinos.

El citado plan fue puesto en marcha en agosto pasado, para fortalecer el control en zonas fronterizas consideradas "críticas" y evitar el avance del crimen organizado, ante una serie de asesinatos por encargo sobre todo en el oriente, el centro y el norte amazónico del país.

Por su parte, el embajador de España en La Paz, Fernando García Casas, destacó la participación de mujeres y hombres de la Policía boliviana en el curso y resaltó que es importante la formación continua para fortalecer el desempeño de las instituciones encargadas de la seguridad.

García ratificó los vínculos de cooperación bilateral y la disposición de España de continuar promoviendo el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en materia policial.

Lo
más leído
del día

01
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
02
Economía
Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña
Ver más
03
Política
Amplían imputación contra Santiago Peña en caso Ueno Bank: incluyen asociación criminal
Ver más
04
Policiales
Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco González
Ver más
05
A La Gran 7-30
AUDIO: Hallaron tres bonos de Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) de Ueno Bank por “montos importantes” en casa de Liana Caballero
Ver más

Te puede interesar