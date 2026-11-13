Bolivia refuerza formación policial contra crimen y lavado de activos con apoyo de España

Integrantes de la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional de España estuvieron encargados del 'Curso de Capacitación sobre Crimen Organizado y Blanqueo de Capitales', que se cerró esta jornada con la entrega de certificaciones a los agentes bolivianos participantes.

En el acto de clausura, efectuado en la residencia de España en La Paz, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, destacó que este tipo de instrucciones fortalecen la capacidad de investigación y respuesta de la Policía frente a las organizaciones criminales, según un comunicado de prensa de su despacho.

Oviedo valoró el respaldo de la cooperación española en los procesos de "profesionalización" y especialización policial y remarcó la importancia de fortalecer los mecanismos de coordinación internacional, el intercambio de información e inteligencia y las acciones conjuntas frente a delitos de carácter internacional.

Según el ministro, la capacitación especializada de los agentes bolivianos también fortalece las acciones enmarcadas en el 'Plan Fronteras Seguras' y la coordinación con los países vecinos.

El citado plan fue puesto en marcha en agosto pasado, para fortalecer el control en zonas fronterizas consideradas "críticas" y evitar el avance del crimen organizado, ante una serie de asesinatos por encargo sobre todo en el oriente, el centro y el norte amazónico del país.

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Por su parte, el embajador de España en La Paz, Fernando García Casas, destacó la participación de mujeres y hombres de la Policía boliviana en el curso y resaltó que es importante la formación continua para fortalecer el desempeño de las instituciones encargadas de la seguridad.

García ratificó los vínculos de cooperación bilateral y la disposición de España de continuar promoviendo el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en materia policial.