Brasil proyecta para 2027 una cosecha un 2,6 % menor a la actual por efectos de El Niño

La producción brasileña de cereales, leguminosas y oleaginosas de 2027 se estimó en 9,2 millones de toneladas menos que la prevista para este ciclo, según las previsiones del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

De acuerdo con los técnicos del organismo, la contracción se debe a que se esperan "fuertes efectos" del fenómeno meteorológico El Niño, lo que puede "intensificar" los episodios climáticos en los principales estados productores del país.

Al clima se suman mayores dificultades para la adquisición de insumos agrícolas debido al aumento de los precios del petróleo, lo que se ha trasladado directamente a los costos de producción de los cultivos al encarecer la energía y los productos de uso cotidiano, como los fertilizantes, los correctivos, los plaguicidas y los combustibles.

Esto aumenta los costos de producción, reduce la rentabilidad de los productores rurales y exige una mayor inversión en los cultivos.

Para 2027, el órgano espera una contracción en la cosecha de los tres principales productos del país respecto a 2026, siendo una caída de 0,6 % en la producción de soja (173,9 millones de toneladas); del 5,6 % para el maíz (137,4 millones de toneladas), y del 3,6 % para el arroz (10,9 millones de toneladas).

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Sin embargo, las proyecciones de octubre para 2026 alcanzan el récord de 355,8 millones de toneladas, un 2,8 % superior a lo obtenido en 2025 y 1,3 millones de toneladas por encima de lo estimado en septiembre (+0,4 %), con crecimientos extensivos a todas las regiones del país.

Este resultado histórico fue impulsado por el avance de la soja y el maíz, que compensaron el retroceso del arroz.

La soja lideró el desempeño con un aumento interanual del 5,4 % hasta los 175 millones de toneladas, seguida por el maíz, que creció un 2,7 % y llegó a 145,5 millones.

Por el contrario, el arroz sufrió una contracción del 11,0 % frente a 2025, cerrando en 11,3 millones de toneladas tras una caída del 12,8 % en su área cosechada.

Pese a ello, estos tres cultivos clave concentran el 93 % de la producción nacional total prevista para este año.

Según proyecciones de los economistas, la producción récord de alimentos este año impedirá una mayor desaceleración en el crecimiento de la economía del país, que se espera acabe en torno al 2,0 %, tras haberse expandido un 2,3 % en 2025.