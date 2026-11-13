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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 20:50

Brasil registra la primera muerte por viruela del mono este año en pleno auge de casos

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São Paulo, 13 nov (EFE).- La autoridades sanitarias brasileñas confirmaron este viernes la primera muerte por viruela del mono este año, en medio de un aumento del número de contagios en los últimos dos meses.

Por EFE
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El fallecimiento fue registrado en el estado de Río de Janeiro, región que concentra el mayor número de casos en este momento.

La víctima era una hombre en la cuarentena con una enfermedad inmunodepresiva preexistente y que se encontraba ingresado en un hospital, según medios de comunicación locales.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de la región de Río de Janeiro, de los 382 casos reportados en todo 2026, 258 fueron confirmados desde mediados de septiembre hasta la fecha. De todos los pacientes, 55 necesitaron ser hospitalizados.

En este contexto, el Gobierno brasileño mandó la semana pasada 2.000 dosis de la vacuna a Río de Janeiro para atender a grupos prioritarios como las personas que viven con VIH.

Además, anunció la compra, a través de la Organización Panamericana de la Salud, de 25.000 nuevas dosis al único laboratorio que las fabrica.

La viruela del mono se transmite a través del contacto corporal y en la mayoría de casos presenta síntomas de leves a moderados.

La enfermedad puede provocar fiebre y fatiga, así como lesiones en la piel que pueden desembocar en la formación de pústulas.

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