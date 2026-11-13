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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 04:40

Caídas generalizadas en las bolsas chinas tras la salida de Jensen Huang de Nvidia

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Pekín/Shanghái, 13 nov (EFE).- Las bolsas chinas cerraron este viernes con caídas generalizadas en una jornada marcada por la dimisión del cofundador y consejero delegado de la tecnológica estadounidense Nvidia, Jensen Huang, tras un escándalo que podría dar paso a medidas más estrictas contra la venta de chips a China.

Por EFE
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Tras abrir prácticamente plano, el referencial de la Bolsa de Shanghái finalizó la jornada con un descenso del 0,59 %, mientras que el de Shenzhen bajaba un 2,05 %. El índice que mide la evolución de los trescientos principales valores de esos dos parqués, el CSI 300, cayó un 0,68 % a lo largo de la sesión.

La Bolsa de Pekín experimentaba un desplome aún mayor, del 3,5 %, aunque se trata de un mercado de menor relevancia por su reciente creación (2021) y su enfoque en pymes.

A algo más de una hora de su cierre, el selectivo de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, perdía un 1,5 %, mientras que el índice que aglutina a los valores tecnológicos más destacados en la antigua colonia británica, el Hang Seng Tech Index, hacía lo propio en un 2,83 %.

Al otro lado del estrecho de Taiwán, el parqué de Taipéi finalizó su jornada con una subida del 1,35 % tras la caídas de la última sesión por la incertidumbre que rodeaba a Huang, quien dimitió el jueves con efecto inmediato como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva de Nvidia.

La segunda empresa más valiosa del momento nombró como directora ejecutiva interina a su hasta ahora directora financiera, Colette Kress, mientras busca un sustituto permanente.

La salida se produjo después de que trascendiera una supuesta relación extramatrimonial con la empresaria china Alice Huang, señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses como presunta agente china, en un caso que ha vuelto a situar el foco sobre los controles de Washington para limitar el acceso de China a semiconductores avanzados utilizados en inteligencia artificial (IA).

Según la consultora Trivium China, el escándalo ha "movilizado" a legisladores tanto republicanos como demócratas, y ha "aumentado la presión dentro de la Administración" dirigida por Donald Trump para que aplique controles más estrictos a la exportación de esos chips al gigante asiático.

"Washington también podría tomar medidas para restringir el acceso de las empresas chinas a centros de datos con tecnología de Nvidia en el extranjero. Eso provocaría mayores costes para los desarrolladores chinos de IA, menos opciones para adiestrar a sus modelos avanzados y una presión aún mayor para cambiarse a chips nacionales", avanza esa firma.

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