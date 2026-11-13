ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
20º
Máx
39º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
29º
undefined 2026-11-18
Min
23º
Máx
35º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
13 de noviembre de 2026 - 01:25

Cali registra una fuerte explosión cerca de su escuela de Carabineros

Imagen sin descripción

Cali (Colombia), 12 nov (EFE).- Una fuerte explosión se registró este jueves por la noche en las cercanías de la escuela de Carabineros de Cali (suroeste de Colombia), aunque por el momento no hay confirmación oficial de daños personales, según pudo comprobar EFE en el lugar.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La policía confirmó a medios colombianos que una motocicleta cargada con explosivos fue detonada en las proximidades de esa instalación policial y que en el lugar se ha desplegado poco después un amplio operativo de la Fuerza Pública, que ha acordonado la zona.

La fuerte detonación fue sentida en gran parte de la ciudad, capital del departamento de Valle del Cauca. En redes se han difundido varias imágenes de una gran columna de humo ascendiendo entre las casas.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, condenó "enérgicamente" este "atentado". "Los responsables deben ser capturados", agregó el funcionario en una de las primeras reacciones oficiales a los hechos.

Caracol Televisión y el periódico El Tiempo apuntaron, citando de forma genérica a las autoridades colombianas, que se trataría de un presunto atentado contra una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional que circulaba por la zona.

Más temprano, la Policía informó que "blindaría" Cali con 1.600 uniformados para garantizar la seguridad del partido amistoso que disputarán entre viernes las selecciones absolutas de fútbol masculino de Colombia y Chile en el estadio Pascual Guerrero, en el centro-sur de Cali.

La institución detalló que el operativo dispondrá tres puntos de seguridad alrededor del estadio, con controles para regular los accesos, un helicóptero y drones para "fortalecer la vigilancia desde el aire" y prevenir situaciones que puedan afectar el desarrollo del encuentro.

Cali está situada en una estratégica región que da salida al océano Pacífico y en la que operan varios grupos de disidencias de la antigua guerrilla de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y distintas bandas criminales.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Estos son los 18 vehículos de lujo incautados recientemente en el caso Ueno Bank
Ver más
02
Nacionales
Fiscalía dispone cambios y aumento en equipos investigativos en casos vinculados a Ueno Bank
Ver más
03
Política
Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 13 de noviembre
Ver más
04
Nacionales
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA
Ver más
05
Policiales
Detienen en Canindeyú a dos presuntos sicarios vinculados al grupo criminal de “Macho”
Ver más

Te puede interesar