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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 22:20

Canadá ofrece ayuda a EE.UU. ante el colapso del tráfico aéreo estadounidense

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Toronto (Canadá), 13 nov (EFE).- El ministro canadiense de Transporte, Steven MacKinnon, ofreció este viernes toda la ayuda necesaria a Estados Unidos para afrontar la paralización de su tráfico aéreo por un fallo en las comunicaciones, incluida la acogida de aviones desviados de aeropuertos estadounidenses.

Por EFE
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"Canadá ha ofrecido toda su asistencia a la Administración Federal de Aviación (FAA) mientras gestiona la situación, incluido el alojamiento de aeronaves con destino a Estados Unidos cuando sea necesario", señaló MacKinnon en las redes sociales.

"Seguimos preparados para apoyar a nuestros colegas estadounidenses a medida que evoluciona la situación", añadió.

La crisis provocó al menos 89 cancelaciones y 170 retrasos en las conexiones con Estados Unidos de los aeropuertos de Toronto, Montreal y Vancouver, según datos de FlightAware consultados hacia las 17:30 hora local (22:30 GMT).

La FAA ordenó paralizar los despegues en todo Estados Unidos tras detectar problemas de comunicaciones en los 22 centros regionales de control aéreo del país.

Las autoridades estadounidenses investigan el origen del fallo, aunque señalaron que, por el momento, no hay indicios de que se trate de un ciberataque.

Según datos publicados por FlightAware, se registraron más de 4.000 cancelaciones y unos 10.000 retrasos en Estados Unidos, además del desvío de centenares de aeronaves.

Canadá ya desempeñó un papel similar tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando el cierre del espacio aéreo estadounidense obligó a desviar a aeropuertos canadienses 224 aviones que volaban hacia EE.UU. con más de 33.000 pasajeros, según datos oficiales del Ministerio de Transporte.

La operación, denominada 'Yellow Ribbon' (Cinta Amarilla), movilizó a aeropuertos de todo el país, especialmente los de las provincias atlánticas. Solo la pequeña localidad de Gander, en la isla de Terranova, acogió 38 aeronaves con unos 6.600 ocupantes.

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