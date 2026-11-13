Canadá rechaza la oferta de Stellantis y le exige devolver cientos de millones de dólares

"Los documentos son claros, los contratos también son claros. La planta de Stellantis en Brampton está vinculada a la de Windsor y también a las inversiones en baterías", declaró Joly durante una rueda de prensa.

"Por eso dije, y sigo diciendo, que Stellantis debe cientos de millones de dólares", añadió.

La ministra respondió así al comunicado emitido en la víspera por Stellantis, que se comprometió a devolver los veinticuatro millones de dólares canadienses recibidos de las autoridades canadienses para modernizar su fábrica de Brampton, cercana a Toronto.

El conflicto se agravó el pasado lunes, cuando Stellantis anunció un acuerdo para la venta de las instalaciones al fabricante canadiense de vehículos blindados Roshel.

La planta permanecía inactiva desde 2024, inicialmente por los trabajos de modernización, pero en 2025 Stellantis canceló sus planes para producir el Jeep Compass en Brampton, por los aranceles impuestos por la Administración del presidente estadounidense Donald Trump, lo que afectó a unos 2.200 trabajadores.

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Posteriormente, Stellantis trasladó la fabricación del Compass a Estados Unidos y dejó a Brampton sin producción.

En 2022, Ottawa se comprometió a aportar hasta 529 millones de dólares canadienses para modernizar las instalaciones de Brampton y Windsor.

En la víspera, Joly notificó formalmente a Stellantis que había incumplido sus obligaciones contractuales y le concedió treinta días para corregir la situación antes de emprender acciones legales.

Este viernes, la jefa de cartera afirmó que Ottawa y el Gobierno de la provincia de Ontario, donde se encuentra la planta, siguen buscando alternativas para impedir que se complete la venta de la fábrica.

"Hemos presentado a Stellantis un paquete agresivo para impedir la venta y seguimos buscando soluciones", declaró.

Joly añadió que ambos gobiernos y el sindicato Unifor presentarán próximamente nuevas propuestas al consejero delegado mundial de Stellantis, Antonio Filosa.

La ministra explicó además que, a diferencia del conflicto con la siderúrgica Stelco, a la que Ottawa también acusa de incumplir sus compromisos, en este caso las autoridades no pueden recurrir a la Ley de Inversiones de Canadá para intervenir en la operación de venta, por lo que su principal instrumento de presión es reclamar la devolución de las ayudas públicas.