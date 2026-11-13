Canciller surcoreano destaca a su par chino recuperación de los lazos entre Seúl y Pekín

Cho afirmó que los encuentros entre los mandatarios de ambos países han permitido consolidar los consensos alcanzados y destacó el aumento de los intercambios, según un comunicado difundido anoche por el Ministerio chino de Exteriores.

El diplomático expresó la disposición de Seúl a seguir impulsando la cooperación bilateral.

Por su parte, Wang destacó que, desde finales del año pasado, los contactos entre los presidentes, Xi Jinping y Lee Jae-myung, han contribuido a encauzar las relaciones bilaterales hacia una "mejora y un desarrollo" sostenidos.

El jefe de la diplomacia china señaló que el comercio entre ambos países ha vuelto a registrar máximos y que los desplazamientos de personas entre ambos países podrían alcanzar los diez millones este año.

"China y Corea del Sur son vecinos inseparables, y mantener relaciones amistosas y de buena vecindad es la elección correcta para ambas partes", afirmó Wang, quien pidió reforzar la confianza mutua y mantener el diálogo a distintos niveles.

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El ministro instó además a ampliar la cooperación en ámbitos emergentes como la inteligencia artificial, la biomedicina, la economía verde y las industrias de bajas emisiones de carbono, con el objetivo de impulsar "nuevas fuentes de crecimiento económico".

Ambas partes abordaron también el 35.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, que se celebrará en 2027.

El comunicado chino no detalló si ambos diplomáticos trataron en su reunión el tema de Corea del Norte, país con el que Pekín ha intensificado sus contactos en los últimos meses.

Las relaciones entre Pekín y Seúl han experimentado un acercamiento desde la llegada al poder de Lee en 2025, tras años de tensiones vinculadas, entre otras cuestiones, al alineamiento surcoreano con Estados Unidos y a las diferencias en materia de seguridad regional.

La recuperación de los contactos de alto nivel comenzó a tomar forma con el encuentro entre Xi y Lee en noviembre de 2025, durante la cumbre de la APEC celebrada en la ciudad surcoreana de Gyeongju, al que siguió la visita del presidente surcoreano a China en enero de este año.

El encuentro entre Wang y Cho tuvo lugar a pocos días de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, en el sureste de China.

Corea del Sur y China forman parte de las 21 economías de la APEC, que abordarán cuestiones relacionadas con la apertura comercial, la innovación y la cooperación regional.