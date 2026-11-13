Candidatos electorales españoles se rinden a Youtube y se dejan entrevistar por Jordi Wild

Sus programas, con millones de suscriptores y muchas más visualizaciones, se ha abierto paso en la comunicación política española, especialmente con vistas a los comicios generales del 29 de noviembre, en los que una mayoría de encuestas apuntan a que la izquierda perderá el poder, en un ambiente electoral muy enrarecido.

Las entrevistas se emitieron este viernes, primer día de campaña, después de que tres de los cuatro principales candidatos electorales aceptaran participar en su pódcast 'The Wild Project', uno de los que registran más audiencia en español, con 7,5 millones de suscriptores.

Son el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez; el jefe de la oposición conservadora, Alberto Núñez Feijóo, y la candidata presidencial del Frente Amplio de izquierdas, Ada Colau, en tanto que el líder de Vox (extrema derecha), Santiago Abascal, rehusó la propuesta.

Jordi Wild, seudónimo de Jordi Carrillo de Albornoz Torres, los entrevistó por separado, acompañado de dos 'verificadores", encargados de comprobar si los datos que citaban los candidatos a presidente del Gobierno y él mismo eran correctos.

"Los políticos también tenemos derecho a cambiar nuestra opinión", dijo Sánchez al ser preguntado por el criterio diferente que ha aplicado, según el momento, a un mismo asunto desde que es presidente del Gobierno (2018), como los pactos con otras fuerzas políticas y la amnistía para los responsables del proceso independentista catalán ilegal de 2017 o el estatus del Sáhara Occidental.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El líder socialista animó a participar en las elecciones generales para "responder a la involución", en referencia a un eventual gobierno de los conservadores con la extrema derecha, con una "movilización histórica" que le permita "repetir cuatro años más" como jefe del Ejecutivo.

"Hasta el papa ha votado, no sé qué ha votado el papa ni tampoco (la cantante norteamericana) Patti Smith, pero sé que votar ahora mismo es importante", argumentó.

Entre otras cuestiones, Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), fue preguntado por una polémica foto que se hizo en 1995 con Marcial Dorado, un antiguo contrabandista de tabaco que luego fue condenado por narcotráfico.

"Cada uno es responsable de sus fotos. Yo prefiero tener esta foto a toda la colección que tiene Sánchez", apuntó el líder de la derecha en referencia a las imágenes en las que el actual jefe del Ejecutivo aparece con personas que fueron condenadas o son investigadas por corrupción.

"Yo lo que no tengo fotos es con prostitutas financiadas con fondos públicos", añadió para referirse al exministro socialista de Transportes José Luis Ábalos, que cumple 24 años de cárcel por corrupción.

Sobre Dorado, aseguró que lo conoció cuando no tenía nada que ver con el narcotráfico y lo único que sabía de él es que en su momento se había dedicado al contrabando de tabaco.

Según las encuestas, el político conservador necesitaría el apoyo de la extrema derecha para poder gobernar.

Él puede "entender perfectamente", reconoció, la preocupación de los ciudadanos sobre el posible pacto con Vox, pero que puede acreditar, añadió, que en los gobiernos regionales entre PP y la extrema derecha no ha habido "ningún problema".

También dijo que él no sabe inglés como Sánchez, pero sabe gobernar por su experiencia previa en la región de Galicia.

Colau justificó su asistencia para acercarse a los jóvenes, a quienes considera un "tema pendiente" de la política española porque la perciben como "un terreno hostil".

Añadió que la derecha está sintonizando con el enfado de la ciudadanía mejor que Sánchez, y consideró que es un "error político" negar este descontento social "real" por varios motivos.

Reprochó a Sánchez que en ocasiones diga que la economía "va perfectamente", lo que Colau ve como una equivocación porque algunas cosas "van bien, pero hay muchas otras que no".