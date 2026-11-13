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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 17:35

Chavismo y oposición abren cuarto ciclo de diálogo para allanar el camino a las elecciones

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Caracas, 13 nov (EFE).- El chavismo y la oposición comenzaron este viernes la cuarta ronda de las negociaciones impulsadas por Estados Unidos con el objetivo de avanzar en la reforma de marcos jurídicos y legales que ayuden en el proceso de renovación de las instituciones del país y así sentar las bases para unas elecciones transparentes.

Por EFE
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Los delegados del chavismo y la oposición -entre la que no se encuentra la formación de María Corina Machado- se reúnen en el Hotel Gran Meliá Caracas, ubicado en una zona céntrica de Caracas, a puerta cerrada.

Es la primera ronda de diálogos que se celebra desde que Machado volvió a Venezuela, y aunque la opositora confía en que las mesas sean fructíferas y allanen el camino para las elecciones, no se espera su participación en los encuentros a los que, de momento, solo tienen acceso fotógrafos y no están previstas declaraciones públicas.

Se prevé que la nueva cita se extienda por aproximadamente una semana, con posibilidad de que pueda alargarse.

Según explicó el jueves a EFE la exdiputada opositora Desiree Barboza, miembro de la mesa técnica de garantías políticas, en esta ronda se concentrarán en definir qué cambios o derogaciones se pueden hacer en leyes como la de partidos políticos o la del Financiamiento al Terrorismo -un delito que suele ser imputado a manifestantes-.

También la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, específicamente "lo inherente al proceso de inhabilitaciones" políticas, que ha afectado a decenas de opositores, entre ellos Machado, quien fue inhabilitada para presentarse como candidata en las elecciones de 2024.

Se espera que, igualmente, sean abordados temas relacionados a opositores que se encuentran en el exilio, así como la liberación de presos políticos, según fuentes opositoras consultadas por EFE, aunque hasta la fecha el tema de las excarcelaciones no ha sido un punto en agenda.

Del mismo modo, seguir avanzando en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyo proceso ya se encuentra en la fase de recepción de postulaciones de aspirantes a nuevos magistrados, tal como se acordó e la primera ronda de diálogo.

Y aunque el chavismo no ha revelado su agenda para esta mesa, entre sus principales demandas está el levantamiento de sanciones y el desbloqueo del oro en el Banco de Inglaterra, algo que ya fue pactado en el primer ciclo de diálogo, pero que aún no se concreta.

El chavismo además defiende el proceso de cambios y reformas como una medida emprendida por el Gobierno de la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien prometió un "nuevo momento político" tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

La exdiputada Barboza explicó a EFE que todos estos puntos forman parte de la ruta para avanzar hacia la convocatoria a elecciones presidenciales, que pasa, primero, por la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, espera que, una vez sean nombrados los nuevos rectores, Rodríguez declare vacante la presidencia y se abra un plazo de seis meses para la convocatoria de elecciones.

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