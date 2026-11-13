China, ambivalente ante la nueva meta para electrificar al menos un 35 % hasta 2035

Si bien el gigante asiático mantiene su propio objetivo de una electrificación nacional del 35 % ya en 2030, según dejó claro el vicepresidente chino, Zheng Han, el pasado miércoles en la cumbre climática COP31 que se celebra en Antalya (Turquía), queda la duda de que Pekín apoye la meta a nivel internacional.

La 'Electrificación 35 % en 2035' (también conocida como '35 para el 35') es una de las principales iniciativas lanzadas por la presidencia turco-australiana de la COP31.

No está claro que el Gobierno chino vaya a apoyar de forma decidida el objetivo '35 para el 35' en este evento que se celebra hasta el próximo día 20, porque defiende la postura de que "esta cumbre debe centrarse en la implementación, no en crear nuevas metas", dijo Li Shuo, director del instituto China Climate Hub.

Pekín cree que ya son demasiados los objetivos que no se cumplen, como el volumen de 300.000 millones de dólares para financiar la transición, por lo que China prefiere insistir en cumplir con las metas existentes en lugar de crear nuevas, explicó el experto este viernes, en un encuentro con los medios durante la COP.

Por otra parte, a China no le costaría nada alcanzar esta meta, porque "la cuota de electrificación de China ya está muy cercana al 30 %, cuando Estados Unidos y la Unión Europea están poco por encima del 20 %", indicó Li Shuo.

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En conjunto, su nivel de energía verde o limpia en la electrificación es comparable al de Estados Unidos e inferior al de la Unión Europea.

Pero el gigante asiático dispone de un enorme potencial de renovables, recordó el experto: solar, eólica, baterías... aparte de una enorme penetración de vehículos eléctricos, por encima del 50 %, en el mercado automóvil, si bien falta camino por hacer en el sector de la calefacción.

"Hay dos Chinas. Una es la que aparece como un jugador reservado en las negociaciones, algo más lento que las expectativas mundiales, manteniendo algo así como una identidad de país en vías de desarrollo... y luego está la China del mundo real", dijo el experto.

Esta "China real" gana con una meta ambiciosa de electrificación mundial, porque "podrá vender una gran cantidad de paneles solares, turbinas eólicas y baterías. Ahora suministran entre el 70 y el 80 % de todo lo que el mundo necesita para decarbonizarse", detalló.

Por eso van a converger a medio plazo la lenta China diplomática y la rápida de la industria, y "en unos pocos años veremos una China más proactiva" en las cumbres, vaticinó.

Aún así, en la actual COP31, Pekín "no va a estar en primera línea para defender el objetivo del 35 en 35, pero tampoco se opondrá; más bien dará una tácita luz verde", vaticinó Li Shuo.