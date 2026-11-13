China espera una APEC con resultados prácticos en comercio o inteligencia artificial

La portavoz del Ministerio chino de Exteriores Mao Ning instó en una rueda de prensa rutinaria a que, en el marco de la cumbre, todas las partes consoliden aún más el consenso para adoptar la 'Declaración de Shenzhen'.

La portavoz también hizo alusión al deseo de Pekín de que el evento desemboque en resultados prácticos para "dar un fuerte impulso al crecimiento y la prosperidad de Asia-Pacífico y del mundo".

Bajo el lema 'Construir una comunidad en Asia-Pacífico para prosperar juntos' y con tres áreas de trabajo (apertura, innovación y cooperación), China ha organizado más de 300 reuniones o actividades, según la portavoz, en las que se han alcanzado "numerosos" consensos de cooperación que "sientan una base sólida" para la próxima reunión de líderes en Shenzhen.

En el foco de la cumbre se encuentra una posible reunión tripartita entre los líderes de Rusia, Vladímir Putin; Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping.

La posible cita fue adelantada por primera vez por el Ministerio de Exteriores de Rusia, y el asesor de la Presidencia rusa para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, aseguró que "actualmente se está trabajando activamente para definir el contenido" de ese encuentro que, como esperan en Moscú, tendrá "un efecto positivo en la situación internacional en su conjunto".

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Trump, por su parte, indicó el lunes que dicha cumbre "será interesante" y que "hablarán de muchas cosas", mientras que previamente había precisado que su principal asunto a discutir sería la firma de un nuevo tratado de desarme nuclear con Rusia y China.

Pekín se limitó este viernes a expresar, a través de la portavoz de la Cancillería, que "mantiene comunicación con las partes pertinentes" respecto al citado encuentro.