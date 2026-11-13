Cientos de personas se manifiestan contra el cambio climático en varias ciudades alemanas

Bajo el lema "Paga tu deuda climática", los manifestantes, unos 300 frente a la Cancillería Federal en Berlín, señalaron a Alemania su "histórica deuda climática" como nación industrial y su "responsabilidad global" para que se mantenga el objetivo del Acuerdo de París.

Dicho acuerdo compromete a los 194 países firmantes a tomar medidas para limitar el calentamiento global a menos de 2 °C respecto a los niveles preindustriales y, preferiblemente, a 1,5 °C.

La convocatoria recordaba que en Alemania la "crisis climática se percibió como nunca", pues "este verano perdieron la vida 16.000 personas" por las altas temperaturas.

El pasado mes de junio, Alemania batió el récord de la temperatura más alta registrada en el país, con los 41,5 °C que se midieron en el municipio de Möckern, en el estado federado oriental de Sajonia-Anhalt.

Además, en Berlín, los participantes en la protesta reprocharon al canciller alemán, Friedrich Merz, que decidiera ausentarse de la COP31.

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Esa decisión "envía una señal equivocada a la gente joven y a los países que actualmente se encuentran golpeados por la crisis climática", según los responsables de la concentración berlinesa.

"Me preocupo por el futuro de mis dos hijos", rezaba una de las pancartas de los manifestantes, entre los que había representantes de organizaciones ambientalistas y comprometidas con la causa climática como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas inglesas) o Abuelas por el Clima, además de Fridays For Future.

En un total de 70 ciudades alemanas estaban convocadas protestas climáticas y, en Hamburgo (norte), según la radiotelevisión pública NDR, un millar de personas se concentró en el centro de esa urbe portuaria.