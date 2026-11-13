Cineasta argentino Agresti recibe premio por su trayectoria en festival de Mar del Plata

"Es un premio muy singular porque lleva el nombre de una persona que admiro muchísimo; un artista que tuvo que luchar por su lugar, contra los palos en la rueda que le pusieron, y que supo defender su sensibilidad y su manera de hacer música, como uno a veces tiene que defender su manera de hacer cine", afirmó el realizador en referencia al músico argentino que reversionó el tango, Astor Piazzolla.

La ceremonia se celebró la noche del jueves en el Teatro Municipal Colón, minutos antes de una función especial y gratuita del filme, que pasó por la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes en 1993 y que el director definió como una de las obras que más quiere de su filmografía.

Agresti describió 'El acto en cuestión' como "un retrato de lo argentino", pese a que fue rodada en ocho países europeos, y sostuvo que seguirá vigente.

La distinción fue anunciada por los codirectores artísticos del festival, Gabriel Lerman y Jorge Stamadianos, quienes destacaron el vínculo del cineasta con Mar del Plata y el impacto de sus primeras películas, realizadas con pocos recursos, en el lenguaje y las formas de producción del cine argentino.

Su relación con el festival marplatense se remonta a 1996, cuando recibió el premio a la Mejor Película Latinoamericana por 'Buenos Aires viceversa', y continuó en 2003, año en que obtuvo el Premio Especial del Jurado por 'Valentín'. En 2015 participó en la Competencia Internacional con 'Mecánica popular'.

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"Abrió mentes y abrió caminos. Siempre llamó la atención la argentinidad que Alejandro mostraba en los títulos y en las palabras", expresó Stamadianos, quien también mencionó la fuerza visual y dramática de 'Buenos Aires viceversa' y el aporte del realizador a la formación de nuevas generaciones de cineastas.

El homenaje coronó una jornada dedicada a Agresti, que comenzó con una conversación abierta al público en el Centro de Creación Chauvin, moderada por Lerman, en la que el director repasó su trayectoria y cuestionó el impacto de las tecnologías digitales en la vida cotidiana.

"Vivimos en un mundo infectado de medios, de teorías, de teléfonos, donde realmente el mayor peligro es que nos secuestran el cerebro", sostuvo el cineasta, quien manifestó su preocupación por el consumo de pantallas entre los jóvenes y defendió el aburrimiento como una condición necesaria para desarrollar la imaginación y la creatividad.

"Yo me sentaba en el vestíbulo y pensaba, imaginaba", recordó al evocar sus años de formación, durante los que, según explicó, disponía de tiempo para observar y dejar volar la imaginación, una experiencia que considera amenazada por la presencia constante de los dispositivos digitales.

Agresti desarrolló una filmografía que incluye producciones realizadas en Argentina, Países Bajos y Estados Unidos, donde dirigió 'La casa del lago', protagonizada por Keanu Reeves y Sandra Bullock.