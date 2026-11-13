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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 18:05

Conciertos de Karol G en México dejarían 25 millones de dólares en beneficios económicos

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Ciudad de México, 13 nov (EFE).- Los tres conciertos que la cantante colombiana Karol G ofrecerá desde este viernes y hasta el domingo en Ciudad de México podrían generar beneficios económicos por 460 millones de pesos (unos 25 millones de dólares), impulsada por la llegada de visitantes de 62 países, según estimaciones difundidas por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

Por EFE
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La artista se presentará los días 13, 14 y 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros, con capacidad para unas 65.000 personas, en una serie de actuaciones que se prevé beneficien principalmente a los sectores hotelero, gastronómico y comercial de la capital mexicana.

De acuerdo con las proyecciones del organismo empresarial, unos 300 millones de pesos (16,3 millones de dólares) corresponderían a ingresos por hospedaje, mientras que los 160 millones restantes (8,7 millones de dólares) provendrían del consumo en restaurantes, bares, comercios y establecimientos de alimentos y bebidas.

El interés por las presentaciones de la cantante también se refleja en la demanda de entradas, pues, según datos de la boletera Ticketmaster citados en el comunicado, más de 1,2 millones de personas ingresaron a la plataforma para buscar boletos.

Del total de compradores, el 65,9 % procede de Ciudad de México y del vecino Estado de México, mientras que el resto corresponde a visitantes de otros estados del país y del extranjero.

Entre los 62 países de procedencia de los compradores internacionales destacan Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Guatemala y Colombia, lo que, según los organizadores, refleja la capacidad de los grandes conciertos para atraer turismo a la capital mexicana.

Los datos también muestran que las mujeres representan el 70 % de quienes adquirieron entradas, mientras que el grupo de entre 25 y 34 años concentra el 38 % del total de compradores.

Las presentaciones forman parte de la gira ‘Viajando por el Mundo Tropitour’, con la que la intérprete colombiana regresa a uno de sus principales mercados latinoamericanos.

Los conciertos se celebrarán en el Estadio GNP Seguros, uno de los principales recintos para espectáculos masivos de la capital, y se suman a la oferta de eventos musicales internacionales que atraen visitantes y generan actividad económica en la ciudad.

Las cifras de beneficios económicos corresponden a estimaciones previas a los espectáculos, por lo que los ingresos efectivos dependerán del gasto realizado por los asistentes durante el fin de semana.

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