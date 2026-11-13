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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 23:30

Copa Airlines ofrece flexibilidad de cambios por restricción temporal de vuelos en EE.UU.

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Ciudad de Panamá, 13 nov (EFE).- La aerolínea panameña Copa Airlines dijo este viernes que ha implementado una serie de medidas que ofrecen "flexibilidad" a sus pasajeros, ante la situación dada en EE.UU. con la orden de suspender los despegues en aeropuertos estadounidenses por problemas en las comunicaciones.

Por EFE
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En un comunicado con información sobre los vuelos de Airlines desde y hacia EE.UU., la aerolínea indica que "para facilitar la reprogramación de sus viajes, Copa Airlines ofrece flexibilidad de cambio a los pasajeros que puedan verse afectados por esta medida" de restricción temporal de vuelos en territorio estadounidense.

La compañía aérea señala que las condiciones de flexibilidad que ofrece en virtud de esta situación, "aplica a boletos emitidos hasta el 13 de noviembre de 2026".

Añade que igualmente "cubre viajes programados para el 13 y 14 de noviembre de 2026, desde o hacia Estados Unidos (excepto Puerto Rico), en todos los destinos operados por Copa Airlines", y permite además "realizar cambios sin cargo por cambio ni por diferencia de tarifa".

Los cambios podrán solicitarse hasta el 17 de noviembre de 2026, mientas que los viajes pueden reprogramarse hasta el 22 de noviembre de 2026. Los pasajeros pueden gestionar sus cambios a través de la sección Mis Viajes en www.copa.com, según el comunicado.

En un mensaje previo, Copa Airlines advertía a sus clientes que la restricción temporal de las operaciones aéreas en EE.UU."podría generar demoras y cancelaciones de vuelos", y recomendaba a sus pasajeros con vuelos desde o hacia Estados Unidos "verificar" el estado de sus vuelos en copa.com o en su aplicación móvil "antes de dirigirse al aeropuerto".

Al menos dos vuelos que iban hacia Estados Unidos volvieron a Panamá, como "medida preventiva" ante la orden de suspender los despegues en aeropuertos estadounidenses por problemas en las comunicaciones, según informó hoy el Gobierno panameño.

La suspensión de los despegues aéreos en los aeropuertos de Estados Unidos debido a un problema en las comunicaciones provocó este viernes más de 10.000 retrasos y unos 1.700 vuelos cancelados en todo el país, según muestran webs especializadas de rastreo.

Aunque aún no hay cifras oficiales, se cree que esta suspensión de despegues puede afectar a cientos de miles de pasajeros en todo Estados Unidos.

Las autoridades de Estados Unidos confirmaron que la orden de suspender despegues no responde a ningún ataque terrorista y que se debe a "una interrupción en las telecomunicaciones".

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