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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 12:55

Costa da hasta el día 18 para presentar candidatos a ocupar los otros dos puestos del BCE

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Dublín, 13 nov (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha dado a los países de la eurozona hasta el próximo miércoles, 18 de noviembre, para presentar candidatos que completen los otros dos puestos que se quedarán vacantes en la cúpula del Banco Central Europeo (BCE) además de la presidencia, según informó un portavoz comunitario.

Por EFE
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El exprimer ministro portugués informó a los líderes durante la cumbre de Dublín sobre el proceso para renovar los puestos que quedarán vacantes en el Comité Ejecutivo del BCE, del que salen no solo la presidenta Christine Lagarde -el 7 de febrero- sino también la alemana Isabel Schnabel -el 3 de enero- y el economista irlandés Philip Lane -el 31 de mayo-.

El exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos y el exgobernador del Banco de Países Bajos Klaas Knot han presentado sus candidaturas para asumir la presidencia de la autoridad monetaria de la zona euro, mientras que Francia y Alemania han expresado su deseo de ocupar los otros dos puestos.

Con la fecha límite del día 18, Costa busca allanar el camino a un pacto a nivel de líderes en la cumbre que tendrá lugar el 26 de noviembre en Bruselas, que debería acabar con un acuerdo sobre los tres nombres que completarán la cúpula del BCE.

Se trata de una decisión que se toma a alto nivel político y que siempre está dominada por múltiples equilibrios políticos, económicos, geográficos y de género, entre otros.

Este jueves trascendió que París está dispuesto a dar su apoyo al español Hernández de Cos, con un perfil mucho menos duro en política monetaria que Knot y, por tanto, más favorable a los postulados franceses.

Francia renunciaría a ocupar el puesto de economista jefe, que recaería en Alemania, cuyo canciller, el democristiano Friedrich Merz, anunció este mismo viernes que debe cerrar un acuerdo con el otro partido de la coalición de gobierno, los socialdemócratas del SPD, sobre el candidato que propondrán para el BCE.

Un acuerdo político en la cumbre del día 26 lanzaría el procedimiento formal para el nombramiento de los tres nuevos miembros del Comité Ejecutivo de la entidad, un proceso que incluye consultas al propio BCE y la Eurocámara y que se sellaría definitivamente en la cumbre de mediados de diciembre.

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