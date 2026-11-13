Cuatro personas murieron y 25 resultaron heridas en una semana en Jersón por ataques Kiev

"En la zona de Tsukur, un ataque con dron contra un automóvil acabó con la vida de un hombre nacido en 1981. En la carretera cercana a Kalanchak, un hombre nacido en 1966 murió en otro ataque con dron", escribió el gobernador local, Vladímir Saldo, en redes sociales.

Dos otras víctimas perdieron la vida en las localidades de Solidarni y Dnipriani, agregó.

Según Saldo, los ataques enemigos también dejaron 25 heridos en 17 localidades de la región, donde recientemente Rusia y Ucrania llevaron a cabo una misión humanitaria conjunta para asistir a los habitantes de la localidad de Oleshki.

Tras el éxito de esa iniciativa humanitaria, que fue auspiciada por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, Rusia propuso llevar a cabo otra misión similar en la ciudad de Kostiantínivka, en la región de Donetsk, que dice controlar desde el verano pasado.

A la vez, Kiev aún no ha respondido a esa propuesta en medio de temores a que Moscú pueda utilizar la pausa humanitaria para reagrupar sus fuerzas en la zona, algo que rechazó hoy el Kremlin.