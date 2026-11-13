ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
31º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
28º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
13 de noviembre de 2026 - 10:30

Cuatro personas murieron y 25 resultaron heridas en una semana en Jersón por ataques Kiev

Imagen sin descripción

Moscú, 13 nov (EFE).- Cuatro personas murieron y otras 25 resultaron heridas en una semana en la región ucraniana de Jersón, anexionada por Moscú en 2022, informaron hoy las autoridades locales.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"En la zona de Tsukur, un ataque con dron contra un automóvil acabó con la vida de un hombre nacido en 1981. En la carretera cercana a Kalanchak, un hombre nacido en 1966 murió en otro ataque con dron", escribió el gobernador local, Vladímir Saldo, en redes sociales.

Dos otras víctimas perdieron la vida en las localidades de Solidarni y Dnipriani, agregó.

Según Saldo, los ataques enemigos también dejaron 25 heridos en 17 localidades de la región, donde recientemente Rusia y Ucrania llevaron a cabo una misión humanitaria conjunta para asistir a los habitantes de la localidad de Oleshki.

Tras el éxito de esa iniciativa humanitaria, que fue auspiciada por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, Rusia propuso llevar a cabo otra misión similar en la ciudad de Kostiantínivka, en la región de Donetsk, que dice controlar desde el verano pasado.

A la vez, Kiev aún no ha respondido a esa propuesta en medio de temores a que Moscú pueda utilizar la pausa humanitaria para reagrupar sus fuerzas en la zona, algo que rechazó hoy el Kremlin.

Lo
más leído
del día

01
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
02
Nacionales
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco González
Ver más
04
Nacionales
Se entrega Marco Aurelio González ante la Policía Nacional por caso Ueno Bank
Ver más
05
Policiales
Estos son los 18 vehículos de lujo incautados recientemente en el caso Ueno Bank
Ver más

Te puede interesar