ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
34º
Ahora
ver más
34º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
19º
Máx
38º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
32º
undefined 2026-11-16
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
24º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
22º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
13 de noviembre de 2026 - 19:00

Cuba afirma que prepara su defensa ante una eventual agresión de EE.UU.

Imagen sin descripción

La Habana, 13 nov (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este viernes que la isla se está preparando para una posible agresión militar de EE.UU., en medio de la elevada escalada de tensiones que ha colocado a La Habana y Washington en uno de sus peores escenarios en décadas.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Tenemos la decisión de rechazar cualquier intento de agresión militar extranjera contra nuestro país y para eso nos estamos preparando y cada día con este sistema de preparación para la defensa el país se va fortaleciendo", subrayó.

Su pronunciamiento, reportado por la televisión estatal, tuvo lugar durante el Día Nacional de la Defensa, una jornada de preparación militar que cada viernes desarrolla el gobierno insular en el país desde el auge de las tensiones.

El mandatario cubano, que preside el Consejo de Defensa Nacional, denunció que en las últimas semanas han sido reiteradas las expresiones por parte de voceros y políticos de EE.UU. "alentando y ratificando su propósito de agresión militar" a la isla.

Afirmó que Cuba "tiene el derecho a defenderse ante una posible agresión", y señaló que "cada día" el sistema de preparación para la defensa del país "se va fortaleciendo" y consideró que "quedó demostrado" en el Ejercicio Estratégico Moncada, realizado la semana anterior a nivel nacional.

Asimismo apuntó que el país caribeño "no amenaza ni agrede a ninguna nación".

"Cuba es una nación pacífica, es un país que da solidaridad, incluso en las condiciones tan complejas que estamos viviendo y por lo tanto no significa ninguna amenaza para la seguridad nacional de ninguna nación en el mundo", apostilló.

El jueves último, el presidente de Estados Unidos, Donald Trunp, en una entrevista con la cadena Salem News Channel, fue preguntado sobre la posibilidad de una intervención militar en Cuba, y respondió que "lo consideraría".

Además declaró que quiere "dejar resuelto lo de Cuba" antes de abandonar la Casa Blanca en 2029, en alusión a las presiones que viene aplicando Washington con el fin de impulsar cambios políticos y económicos en la isla.

Trump añadió que Cuba es "esencialmente un lugar o un país fallido" y afirmó que él cuenta con un amplio respaldo de la comunidad cubanoestadounidense en Florida.

A finales octubre, en un mitin electoral en Florida durante la campaña para los comicios legislativos de medio término, el gobernante republicano habló sobre "ocuparse de Cuba" tras la guerra contra Irán.

Desde enero, tras la intervención militar en Venezuela, la Administración de EE.UU. ha reforzado las presiones sobre el gobierno de Cuba exigiendo reformas políticas y económicas, con un cerco petrolero y una serie de sanciones adicionales, que han agudizado la crisis económica y energética en la isla, así como la controversia verbal entre La Habana y Washington.

Lo
más leído
del día

01
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
02
Economía
Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña
Ver más
03
Política
Amplían imputación contra Santiago Peña en caso Ueno Bank: incluyen asociación criminal
Ver más
04
Policiales
Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco González
Ver más
05
A La Gran 7-30
AUDIO: Hallaron tres bonos de Certificado de Depósito de Ahorro (CDA) de Ueno Bank por “montos importantes” en casa de Liana Caballero
Ver más

Te puede interesar