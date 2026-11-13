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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 11:25

Cuba agradece el "apoyo invariable" de Vietnam en medio de la profunda crisis de la isla

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La Habana. 13 nov (EFE).- El canciller cubano, Bruno Rodríguez, agradeció este vienes "el apoyo invariable" de Vietnam a la isla en medio de la profunda crisis energética y económica; y expresó el deseo de ampliar los nexos bilaterales durante su visita a la nación indochina como "enviado especial".

Por EFE
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"Agradecimos la permanente solidaridad y el apoyo invariable del Partido, el Gobierno y el Pueblo vietnamitas en las actuales y difíciles circunstancias", señaló en la red social X el ministro de Exteriores isleño tras una reunión con el presidente vietnamita, To Lam.

Rodríguez destacó "los históricos, especiales y multifacéticos vínculos existentes entre los dos países socialistas y la voluntad de Cuba de continuar consolidándolos".

Agregó que durante su encuentro con el mandatario vietnamita también intercambiaron "sobre los graves daños está provocando al pueblo cubano el reforzamiento del bloqueo estadounidense, el cerco energético y las sanciones secundarias".

Señaló además, que mantuvo reuniones esta jornada con su par vietnamita, Le Hoai Trung y con el primer ministro de esa nación, Le Minh Hung.

Puntualizó que abordaron temas como "las oportunidades existentes en Cuba con la aprobación e implementación" de las 176 reformas económicas que buscan liberalizar la economía de la isla y atraer capital extranjero, tras más de seis años sumida en una crisis multifacética con escasez de alimentos, combustible y medicinas, una espiral inflacionaria y dolarización parcial.

El canciller cubano realiza desde este viernes una visita oficial como "enviado especial del Partido y el Gobierno cubanos" a Vietnam, que se ha consolidado como el mayor inversionista de Asia y Oceanía en la isla en sectores como la cooperación militar y de inteligencia; la actividad agroalimentaria, las energías renovables, el comercio, el sector financiero y bancario.

Vietnam es además, el segundo país con mayor presencia de negocios en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) al oeste de Cuba, donde mantiene fábricas para la producción de pañales desechables y detergente, según fuentes oficiales.

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