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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 08:05

De La Mancha a Quito: nuevas ideas para las bibliotecas ecuatorianas

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Ciudad Real (España), 13 nov (EFE).- La posibilidad de consultar libros y documentos históricos desde cualquier lugar, utilizar sistemas de autopréstamo, acceder a plataformas digitales o encontrar en una biblioteca actividades relacionadas con la ciencia, la tecnología y la cultura son algunas de las experiencias que la bibliotecaria ecuatoriana Valeria Narváez quiere llevarse de España para trasladarlas a su país.

Por EFE
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Narváez, que participa en el programa Iberex impulsado por el Ministerio de Cultura de España, explicó a EFE que este intercambio en la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real (centro), que durará dos meses, le va a permitir conocer su funcionamiento, sus servicios y sus herramientas de gestión.

La experiencia de Narváez en la ciudad española tiene ya un objetivo concreto de aplicación ya que cuando regrese a Ecuador quiere trabajar para fortalecer la cooperación entre las bibliotecas de su país y avanzar hacia un sistema que permita compartir recursos más allá de las ciudades en las que se encuentran los centros.

Su propuesta pasa por facilitar que un usuario de Quito pueda solicitar un libro disponible en Guayaquil o Cuenca, que las bibliotecas puedan prestarse materiales, organizar actividades conjuntas y disponer de un sistema de identificación común que permita utilizar los servicios en distintos puntos del país.

También considera importante ampliar las posibilidades de préstamo en diferentes formatos y mejorar la información sobre las actividades que se desarrollan en cada biblioteca.

"Lo resumiría en una palabra, es la red", afirma. Para Narváez, la cooperación entre centros es una de las principales vías para mejorar los servicios y aprovechar los recursos disponibles, especialmente en aquellos lugares donde las bibliotecas tienen más dificultades para disponer de fondos amplios o desarrollar determinadas iniciativas.

Narváez subrayó que esta ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que ha tenido en su experiencia como bibliotecaria y señaló que su selección entre profesionales de Iberoamérica reconoce el trabajo y el aprendizaje acumulados durante los años que ha desarrollado su actividad en distintas bibliotecas.

En las primeras semanas, Narváez ha identificado diferencias en la manera de organizar los servicios y relacionarse con los lectores: en España hay bibliotecas que atienden a una comunidad más amplia y que cuentan con recursos para facilitar el acceso a los libros incluso a personas que viven fuera de la ciudad, mientras que en Ecuador su experiencia está más vinculada al trabajo comunitario y a una relación cercana con los usuarios.

Allí la biblioteca no es únicamente un lugar de lectura, sino también un punto de encuentro, formación ciudadana, conocimiento de derechos y construcción de tejido social: "son modelos distintos, aunque comparten una misma vocación de servicio público", precisó.

Entre los servicios que más le han llamado la atención de la biblioteca española figuran el acceso a equipos informáticos e internet, los espacios de trabajo compartido, el sistema de autopréstamo y las plataformas digitales como eBiblio.

También destacó los catálogos patrimoniales y herramientas como Europeana, que permiten consultar documentos históricos sin necesidad de desplazarse ni manipular originales.

Valeria Narváez valoró igualmente la actualización constante de los fondos y la comunicación con los usuarios, cuyas sugerencias se tienen en cuenta para incorporar novedades y organizar actividades.

A su juicio, las bibliotecas han de dejar de ser únicamente espacios de lectura para convertirse también en centros culturales y de aprendizaje, con propuestas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la política o la antropología.

Narváez recomienda la experiencia a otros profesionales de Ecuador y del conjunto de Iberoamérica y defiende que los bibliotecarios deben mantenerse en formación constante, salir de su entorno habitual y conocer otras formas de trabajar, porque siempre existen posibilidades de mejorar los servicios y aprender de otras realidades.

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