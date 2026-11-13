Delcy Rodríguez celebra la vuelta del BID a Venezuela: "Este logro abre una nueva etapa"

"Celebramos la aprobación unánime del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de un nuevo marco de cooperación con Venezuela. Este importante logro abre una nueva etapa de relacionamiento internacional, asistencia técnica y apoyo al sector público y privado", apuntó Rodríguez, en un mensaje en su cuenta de X.

El Directorio Ejecutivo del BID aprobó este viernes la Nota de Acción País para Venezuela, que establece un marco para la vuelta de las operaciones de este organismo, suspendidas en 2019 tras la ruptura institucional con el Gobierno del expresidente Nicolás Maduro.

Rodríguez, que viajó esta semana a Turquía para participar en la COP31, aseguró que su Gobierno sigue "avanzando en una diplomacia de logros concretos para los venezolanos, la recuperación económica, la mejora de los servicios públicos y el bienestar de nuestro pueblo".

El BID centrará su retorno en tres prioridades. La primera será reconstruir los motores del crecimiento, "con énfasis en la rehabilitación del sector eléctrico y el apoyo a la transición hacia una economía de mercado".

Las otras dos serán mejorar los servicios sociales para las poblaciones vulnerables, incluida la seguridad alimentaria, y apoyar la reconstrucción tras el doble terremoto que sufrió el país en junio, con el foco puesto en "reconstruir mejor".

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El BID anunció en mayo de 2018 la suspensión inmediata de sus préstamos a Venezuela porque había llegado al límite de pagos atrasados, con un monto de mora de 88,3 millones de dólares.

Un año después, las relaciones quedaron congeladas por la ruptura institucional debido al reconocimiento por parte del BID al entonces jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, quien se proclamó presidente interino en medio de las denuncias de fraude por la reelección de Maduro.