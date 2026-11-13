Demócratas prometen que EEUU regresará a las cumbres climáticas de la ONU después de 2028

"Volveremos, sin ninguna duda, dentro de dos años", aseguró ante la prensa el gobernador de California, Gavin Newsom, uno de los principales representantes demócratas presentes en la cumbre, en la que el actual Gobierno del republicano Donald Trump no participa.

Newsom, considerado un posible aspirante a la presidencia en 2028, evocó una reflexión del exvicepresidente Al Gore (1993-2001) para destacar que la retirada estadounidense no ha paralizado la acción climática en el planeta: "196 menos uno no es cero".

"Somos el único país del mundo que ha dado la espalda (a la COP)", lamentó el demócrata, aunque subrayó que los estados y las ciudades estadounidenses mantienen sus esfuerzos para reducir las emisiones al margen de las autoridades federales.

La presencia demócrata en Antalya incluye a los gobernadores de Minnesota, Tim Walz, y de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, al senador por Rhode Island, Sheldon Whitehouse, y a varios alcaldes y una veintena de miembros de la Cámara de Representantes.

A ellos se suman el propio Gore y el exsecretario de Estado y antiguo enviado especial para el Clima, John Kerry, dos figuras históricas del compromiso estadounidense contra el calentamiento global.

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La presencia demócrata llega reforzada por las elecciones de mitad de mandato de principios de noviembre, en las que el partido logró el control de ambas cámaras del Congreso y la mayoría de los gobernadores estatales, unos resultados que consideran un respaldo a la acción climática frente a Trump, que niega el cambio climático.

Kerry señaló esta semana que Estados Unidos había votado por "energías limpias y un Gobierno limpio".

Estas autoridades buscan mantener los vínculos internacionales tras la retirada del Acuerdo de París de 2015 y la reversión de medidas federales para limitar las emisiones.

Newsom presentó este viernes esa ausencia como un error estratégico que beneficia a China, su mayor competidor económico y geopolítico.

"China nos está dando un repaso en crecimiento verde y bajo en carbono", afirmó el gobernador, al señalar su dominio de las cadenas de suministro y atribuirle el 70 % del mercado mundial de vehículos eléctricos.

"No sé si dentro de una década tendremos una industria automovilística que funcione en EEUU si no despertamos ante esa competencia", advirtió.

El gobernador californiano, que deja su cargo en enero próximo tras dos mandatos de cuatro años, sostuvo que corresponderá al próximo presidente de Estados Unidos "descarbonizar, electrificar y avanzar con decisión hacia una economía limpia y verde".

Newsom calificó a Trump como "una de las Administraciones más corruptas de la historia" y aseguró que su "abdicación" de la escena internacional es un error histórico.

Frente a la política federal, defendió la experiencia de California, donde, según señaló, existen siete veces más empleos vinculados a las energías verdes que a los combustibles fósiles.

Newsom destacó que California, "la cuarta economía del mundo", ha funcionado en lo que va de año con "un 100 % de energía limpia durante parte del día" en nueve de cada diez jornadas.

Además, señaló a las grandes petroleras como responsables de obstaculizar las soluciones.

"La crisis climática no es complicada: es una crisis de combustibles fósiles", declaró, antes de acusar a ese sector de mentir y retrasar la aplicación de alternativas.

Según el gobernador, esas compañías obtuvieron unos 100.000 millones de dólares de beneficios en el último trimestre, por lo que reclamó exigirles responsabilidades.