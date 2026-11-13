Denuncian desaparición en Dubái de conocido novelista yemení-alemán crítico con la guerra

"Desapareció el jueves cuando se dirigía al aeropuerto de Dubái. Se ha perdido todo contacto con él", escribió su mujer, la también escritora Sarah Yasin, en su cuenta en X, y detalló que "la aerolínea confirmó que no abordó el avión, y el aeropuerto de Düsseldorf confirmó que no llegó".

Explicó que el conocido novelista había aceptado una invitación para participar en la Feria Internacional del Libro del emirato de Sharja, vecino de Dubái, donde presentó uno de sus libros, y que desapareció cuando "estaba camino al aeropuerto de Dubái".

Yasin hizo un llamamiento al gobernante de Sharja, jeque Sultán Al Qasimi, para que actúe para esclarecer el destino de Al Ghafory, conocido por sus mensajes y opiniones opositoras a los insurgentes hutíes del Yemen y al papel de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en el empobrecido país del sur de la península Arábiga.

"Llevo horas aferrándome a la esperanza de que regrese o de recibir alguna noticia que tranquilice mi corazón. Ahora le suplico, jeque, que devuelva a su huésped a su esposa y sus hijas", dijo Sarah en su mensaje.

Indicó que ha notificado a la policía en Alemania y a la Embajada del país europeo en EAU, "pero jeque, mi esposo está bajo su protección; ¡no quiero la protección de los Estados ni su intervención política! ¡Me amparo en su honor!".

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Varios activistas apuntaron en las redes que Al Ghafory tenía previsto regresar a su residencia en Alemania a bordo de un vuelo de la compañía Emirates con destino a Düsseldorf, mientras que fuentes cercanas a la familia reportaron a medios árabes que habría sido arrestado por los servicios de inteligencia emiratíes poco antes de abordar su vuelo.

También han expresado preocupación por la posibilidad de que su retención esté vinculada a sus artículos y opiniones políticas sobre la guerra y la situación en el Yemen.

EAU era uno de los principales socios de la coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en el Yemen desde 2015 en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido y contra los rebeldes hutíes.

Sin embargo, tras retirar el grueso de sus tropas en 2019, EAU mantuvieron su influencia financiando, entrenando y armando a milicias locales secesionistas que buscan restaurar la independencia del Yemen del Sur, lo que provocó constantes enfrentamientos contra las tropas progubernamentales, debilitando así la posición en el terreno de esas fuerzas frente al avance de los hutíes.