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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 07:50

Dos muertos en un ataque ruso contra una zona residencial de Odesa

Imagen sin descripción

Kiev, 13 nov (EFE).- Dos personas murieron y otras siete resultaron heridas en un ataque llevado a cabo durante la mañana del viernes por las fuerzas rusas contra la ciudad ucraniana de Odesa, situada junto al mar Negro, según informó el gobernador de la región homónima, Oleg Kiper.

Por EFE
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Una casa y varios automóviles sufrieron daños en el ataque ruso, explicó Kiper.

Según la Fiscalía ucraniana, las dos víctimas mortales son dos mujeres de 44 y 50 años.

Un vídeo publicado por los Servicios de Emergencias de Ucrania muestra a una persona abrazando sobre el asfalto de la calle el cuerpo sin vida de una de las víctimas.

También este viernes, un ataque ruso ha matado a un adolescente de 17 años y ha herido a otras cuatro personas en la ciudad de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania y una de las urbes ucranianas que está más cerca del frente.

El ataque ha destrozado dos casas, según puede verse en las imágenes grabadas por los rescatistas.

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