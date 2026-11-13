Dos muertos en un ataque ruso contra una zona residencial de Odesa

Una casa y varios automóviles sufrieron daños en el ataque ruso, explicó Kiper.

Según la Fiscalía ucraniana, las dos víctimas mortales son dos mujeres de 44 y 50 años.

Un vídeo publicado por los Servicios de Emergencias de Ucrania muestra a una persona abrazando sobre el asfalto de la calle el cuerpo sin vida de una de las víctimas.

También este viernes, un ataque ruso ha matado a un adolescente de 17 años y ha herido a otras cuatro personas en la ciudad de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania y una de las urbes ucranianas que está más cerca del frente.

El ataque ha destrozado dos casas, según puede verse en las imágenes grabadas por los rescatistas.