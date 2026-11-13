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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 12:00

EAU condena a cárcel y elevadas multas a diez personas por pelearse y difundir imágenes

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Dubái, 13 nov (EFE).- El Tribunal Penal de Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU) condenó a diez personas a cárcel y al pago de multas de decenas de miles de euros por participar en una pelea en un hotel y filmar y difundir sus imágenes en las redes, informó este viernes un comunicado del Poder Judicial emiratí.

Por EFE
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Ocho de las diez personas, todos expatriados, fueron condenados a seis meses de cárcel y al pago de una multa de 300.000 dirhams (73.000 euros), mientras que otros dos han sido multados con el equivalente en dirham a 12.300 euros.

Los condenados, que "serán deportados tras cumplir las penas", fueron encontrados culpables de "perturbar el orden público, sembrar el pánico y poner en peligro la vida de otras personas", así como "violar la privacidad y utilizar internet para grabar y publicar vídeos de la pelea", según el comunicado, que no preció la nacionalidad de los sentenciados.

El tribunal ordenó, además, "la confiscación de los teléfonos utilizados y la eliminación de los vídeos", añadió la nota, reproducido por la agencia oficial de noticias emiratí, WAM.

"Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley seguirán actuando con decisión para imponer sanciones a los infractores y transgresores, con el fin de defender el principio del estado de derecho, preservar el orden público y proteger la seguridad y la estabilidad de la sociedad", concluyó.

Las peleas no son frecuentes en EAU, que cuenta con una población de más de 11 millones de habitantes, más del 85 % de ellos son expatriados, y mantiene uno de los índices de criminalidad más bajos del mundo debido a una vigilancia constante y a una política de tolerancia cero contra cualquier alteración del orden público.

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