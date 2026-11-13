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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 15:40

Ecuador repatriará a dos compatriotas muertos en el derrumbe de un edificio en EE.UU.

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Quito, 13 nov (EFE).- El Gobierno de Ecuador anunció este viernes que asumirá los costos de repatriación de los cuerpos de los dos ecuatorianos de 22 y 26 años fallecidos tras el derrumbe de un edificio en Nueva York el pasado miércoles.

Por EFE
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Las víctimas fueron identificadas como José Luis Caguana Cosquillo, de 26 años, y Gabriel Siguencia Yupa, de 22 años, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en un comunicado.

La Cancillería indicó que la repatriación de los restos mortales de Caguana está prevista para el próximo lunes 16 de noviembre, mientras que la de Siguencia deberá coordinarse con sus familiares.

Según el New York Times, José Luis Caguana era obrero de construcción, tenía un hijo de 4 años y su esposa estaba de nuevo embarazada. Por su parte, Gabriel Siguencia también trabajaba como carpintero en la obra.

"El Gobierno Nacional expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a los familiares de los compatriotas fallecidos y reafirma su compromiso de brindar protección y asistencia a los ecuatorianos en el exterior, especialmente ante situaciones de emergencia que afectan su integridad y bienestar", según el comunicado de la Cancillería.

Entre los ocho fallecidos por el derrumbe se encuentran también migrantes de Trinidad y Tobago, México, Guatemala y Colombia, de donde eran originarios los dos menores de edad de 9 y 10 años que perdieron la vida. El accidente dejó también 18 heridos.

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